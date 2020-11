El PP de Ponferrada insta al equipo de Gobierno a aclarar su decisión de compra de los nuevos autobuses

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recogido “las dudas suscitadas en buena parte de la ciudadanía ponferradina y en los usuarios del transporte público en relación con los criterios seguidos para la adquisición de los nuevos autobuses”.

“En los últimos días hay diversas noticias sobre el transporte, que lo han situado en el foco de atención de la opinión pública ponferradina y que incluso generan suspicacias sobre la calidad de los medios que adquiere el consistorio. El equipo de Gobierno debería aclararlas en un ejercicio de transparencia mayor del que ha hecho hasta ahora y garantizar hacia el futuro el buen funcionamiento del servicio y de sus medios. Porque un informe obrante en el expediente califica la oferta ganadora de la licitación como baja desproporcionada e interesa su exclusión del proceso de licitación, y el otro informe le otorga la menor puntuación de las tres. Cualquier ponferradino puede localizar en internet el expediente de compra”, han apuntado.

“Siempre hemos aspirado a una mejora constante de la calidad del transporte urbano de Ponferrada, que en momentos como este debe garantizar las mejores condiciones por la situación social en que vivimos y que no puede mermar el derecho a la movilidad de las personas de Ponferrada. Una parte de esta calidad corresponde a la concesionaria, pero otra muy importante al Ayuntamiento, y en este caso, toda. De la puesta en servicio futura de nuevos vehículos dependerá gran parte de la calidad del servicio público de transporte. Si debería primar la adjudicación utilizando ordinariamente una pluralidad de criterios basados en el principio de mejor relación calidad-precio, esta no parece una decisión política muy equilibrada.”

“Aunque la decisión última sea de los políticos, conviene no desoír las opiniones de los técnicos municipales especializados en transporte y movilidad, que son los que más saben de esto. No nos corresponde a nosotros opinar sobre las características de los vehículos que se podían haber adquirido ni sobre sus marcas. Pero no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por cómo interpreta el equipo de gobierno los criterios para la adjudicación”.

Además, recalcan que “la parte económica es importante y los informes económico-financieros de los funcionarios deben tenerse muy presentes. Pero “no es menos relevante la evaluación de los criterios de juicios de valor técnico para comprar autobuses nuevos, que están llamados a tener una vida útil para varios años y que cuestan un dinero importante, que pone el ayuntamiento directamente”. “Hay usuarios que creen que los informes técnicos dejan muchas dudas respecto a la adecuación de los vehículos en relación con otras ofertas. En realidad, nosotros pensamos que dejan pocas, pues esos informes, detallados al extremo y desglosados por prestaciones de todos los vehículos ofertados, llevaban a considerar equivocadas las preferencias políticas del equipo de gobierno, que tienen aún que explicarse abiertamente. Les instamos a ello”, concluyen.