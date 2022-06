Ponferrada impone un cambio de horarios de riego en los espacios verdes para ahorrar agua

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ponferrada ha informa de que, debido a la escasez de lluvias registrada en la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, la Confederación ha reducido la disponibilidad de caudal circulante por el Canal Bajo del Bierzo. Por esta razón, el Servicio de Parques y Jardines no dispone de suministro de agua bruta de riego por las noches para realizar los riegos habituales en el parque de La Rosaleda.

Por este motivo y para no dejar secar el parque, las labores de riego se realizarán en los siguientes horarios, que coinciden con la disponibilidad de agua: desde las 21:00 horas hasta a la 1:00 hora de la madrugada y desde las 05:00 horas hasta las 15:00 horas. El servicio de Parques y Jardines ha colocado carteles informando a la población de estos cambios en los horarios de riego, “para que no se alarme cuando se enciendan los aspersores en horarios no habituales”.

Del mismo modo, debido también a esta situación, se están reduciendo tiempos de riego en los jardines de la ciudad como medida preventiva de ahorro de agua en los usos y destinos no prioritarios impuesta por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, CHMS.