Ponferrada empapelada con esquelas bajo el mensaje ‘El Bierzo se muere’

Ponferrada ha sido empapelada este jueves con esquelas anónimas bajo el mensaje 'El Bierzo se muere'. No se conocen los autores de esta iniciativa donde se cuentan las problemáticas que sufre la comarca en los últimos tiempos. Se denuncia la marcha de los jóvenes, la desplobación, el cierre de consultorios, colegios, aulas y empresas. También se critica duramente a los políticos ya que remarcan “que no hacen nada para que el Bierzo no se muera”.

Este es el texto completo de la esquela ‘El Bierzo se muere’

"El Bierzo se muere... Agoniza lenta y dolorosamnte mientras sus "penosos" políticos -locales, provinciales, autonómicos, nacionales- no hacen nada por evitarlo. Desde sus sillones y sus escaños contemplan sin inmutarse a hemorragia de jóvenes que se van; de pueblos que se vacían; de aulas y de empresas que se cierran; de trenes que pasan de largo o que ya no pasan; de inversiones que nunca llegan... Pero no podemos asistir impasibles a nuestro propio funeral. Al Bierzo solo le queda una esperanza: NOSOTROS.

¡AÚN ESTAMOS VIVOS! ¡QUE NADIE NOS ENTIERRE!"

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se ha referido a este asunto. Aquí puedes escuchar sus palabras.