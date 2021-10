El PP de Ponferrada considera “altamente preocupante” la posición del Gobierno sobre la deslocalización de LM

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha considerado a través de una nota de prensa “altamente preocupante” la posición mantenida por el Gobierno Sánchez sobre la localización de las fábricas de palas eólicas. “En el último pleno hemos visto a Olegario Ramón hacer de fan de Sánchez más que de alcalde que defiende los intereses de Ponferrada. Se declara orgulloso de que se les identifique. El Gobierno de Sánchez ha contestado a la diputada Carmen Guinda literalmente que la situación de las fábricas en los entornos portuarios es crucial. ¿Están ya escondiendo una deslocalización de LM? ¿Por eso el alcalde se felicitaba de un acuerdo que ha costado casi cuatrocientos empleos a la ciudad, el desarraigo de muchas familias, la preocupación de las restantes y la desazón de todos los que no nos hemos felicitado por semejante pérdida de empleo, que es la ciudad entera que no disfruta de prebendas y puestos concedidos por el PSOE?”.

Resalta que “en esta cuestión no hay medias tintas ni interpretaciones posibles. Afirma el gobierno por escrito, así que no hay dudas de la intención de sus palabras ni improvisación, sino deliberada intención de mostrar a las empresas un camino, que “los problemas de los fabricantes de palas actuales en España es principalmente su actual localización”. Ponferrada es un problema a juicio del gobierno, tal vez para prometer mar y puerto en la próxima campaña electoral. El problema no es que con los costes actuales de la energía hayan perdido toda competitividad internacional y se salgan del margen de beneficios que posibilita su continuidad, sino que el problema es su localización. El ataque a Ponferrada y el Bierzo no puede ser ni más intencionado, ni más claro”.

“Un alcalde más entregado a la ciudad que a su partido no consentiría semejante afirmación; un alcalde que enarbolase la defensa de la actividad económica y del empleo estaría ya expresando contundentemente su oposición a un gobierno socialista que no nos crea más que problemas y que arroja una irreversible sombra sobre el futuro de la fábrica. Con frases parecidas salieron antes de cerrar las térmicas y así estamos hoy”.

Además, los populares exigen al alcalde “contundencia, no como la mostrada ante los ministros de su Gobierno cada vez que les ha ido a adular, total para que los cesasen después”. Solicitan que “sea el alcalde de todos y no el sumiso y dócil militante socialista que los trabajadores de este municipio no merecen cuando se trata de reclamar al Gobierno”.

“Ningún sillón merece tanto entreguismo y tanta mansedumbre. Ponferrada, su localización, su tejido empresarial, sus trabajadores, sus gentes, nunca pueden ser un problema. Otros gobernantes anteriores no lo vieron así al apostar por nuestra ciudad para que LM se instalase aquí. Exigimos no sola la rectificación del gobierno, sino que cesen los ataques que ponen en jaque la pervivencia de nuestras empresas en el futuro”.

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE PONFERRADA LO NIEGA

Por su parte, el equipo de Gobierno de Ponferrada ha asegurado que LM tiene intención de mantener su actividad en nuestra comarca y que no hay ningún plan de deslocalización.

Cabe recordar que este verano LM ya realizó un ERE que afectó a 351 trabajadores.