Ponferrada acogió la Fiesta de la Rosa del PSOE leonés

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acusó este domingo en Ponferrada en Fiesta de la Rosa del PSOE de León al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo de ser “el principal responsable de la crispación que ha llegado a Castilla y León” tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico y contrapuso la política “de quienes insultan, crispan, ejercen la política de forma absolutamente frívola y convierten las Cortes de Castilla y León en un espectáculo que nos avergüenza a todos los castellanos y leoneses”, frente “a la gente que como Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada, demuestra, sin hacer ruido que se puede transformar una ciudad y que se puede hacer con ambición.”

“El PSOE vuelve a presentar al mejor alcalde que esta ciudad ha podido tener durante estos años tan difíciles”, aseguró Tudanca en su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Ponferrada que contó con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, entre otros representantes y cargos públicos socialistas.

“Olegario Ramón es un magnífico ejemplo para demostrar a los ciudadanos que no todos somos iguales”, subrayó el líder socialista quien denunció “la llegada a Castilla y León de la crispación a la que el PP está llevando a este país, que aunque viene de lejos y está sufriendo el Gobierno de España, esta tierra no lo había sufrido”.

“Castilla y León lo sufre ahora porque tenemos el primer gobierno con la extrema derecha de la historia de este país en una comunidad autónoma” y eso, recalcó se debe a Feijóo, “cuya primera decisión fue avalar el Gobierno de Mañueco con extrema derecha”. “Es Feijóo el principal responsable de esta crispación, de que tengamos un vicepresidente como el señor García Gallardo, de que en toda España se estén avergonzando del gobierno que tenemos lamentablemente los castellanos y los leoneses, Así que el señor Feijóo de moderado nada”, incidió.

El líder socialista denunció también en Ponferrada la política fiscal del PP que perdonó 133 millones de euros a los 14.000 más ricos de la comunidad suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones. “Eso es lo que evita que el Bierzo tenga la sanidad que se merece, que el Hospital del Bierzo tenga los especialistas que necesitan los ciudadanos, que las listas de espera se reduzcan y que tengan que sufrir el agravio de no tener una unidad de radioterapia o León no cuente con Facultad de Medicina, denunció Tudanca. “Las cosas no son casuales. Cuando el PP perdona los impuestos a los más ricos, los que sufren son los más humildes, son los trabajadores y trabajadoras”, finalizó.

Por su parte, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska defendió la política de gestión progresista del Gobierno “que no gusta a la derecha”. Una derecha a la que acusó de poner siempre piedras en el camino frente al objetivo del Estado del Bienestar y transformación del país, “porque para ellos la patria se limita a llevar una pulsera en la muñeca”.

Grande Marlaska destacó el ejemplo de las políticas sociales y de transformación españolas en Europa “frente a una derecha española que solo defiende al 0,4% de la población.” “No hay una política de igualdad que no haya venido de la mano del PSOE” añadió Grande –Marlaska, quien defendió las políticas socialistas, de transformación real y de futuro de reto demográfico, transición energética y transformación digital desarrollada por el PSOE en Ponferrada.

Fiesta de la Rosa del PSOE de Ponferrada