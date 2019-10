Ponferrada acogerá la IV edición del curso práctico de LiDAR aéreo

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) organiza la cuarta edición del curso de Extensión Universitaria titulado ‘Curso práctico de LiDAR aéreo. Aplicaciones al sector forestal y a la geomática’, que se celebrará en la del 4 al 8 de noviembre en horario de 16 a 21 horas, con un total de 25 horas presenciales que se reconocen como 2,5 créditos ECTS.

El profesorado que lo va a impartir está formado por expertos que desarrollan su trabajo en las universidades de León y Santiago de Compostela, y que han colaborado con centros de reconocido prestigio como la Universidad de Göttingen (Alemania), la Universidad Estatal de Oregon (Oregon State University, US), el Servicio Forestal de Reino Unido (Forestry Commision, Northern Research Station, UK) y el Servicio Forestal Americano (US Forest Service, Pacific Northwest Research Station, US).

LiDAR (Light Detection and Ranging) es un sistema que permite capturar datos en 3D de forma remota, que se pueden emplear posteriormente para cuantificar y cartografiar recursos naturales. Este sistema se instala en aviones o en drones y permite estimar y caracterizar recursos con gran precisión. En la actualizad existen datos LiDAR gratuitos y de libre acceso para toda España, que una vez procesados pueden ser de gran utilidad para la planificación y gestión del territorio y sus recursos.

UNA FORMACIÓN DE GRAN INTERÉS EN LOS CAMPOS FORESTAL Y TOPOGRÁFICO

El curso se centra en aspectos prácticos para el empleo del LiDAR aéreo, tanto en el campo de la topografía como en el forestal, y aborda el procesamiento de datos LiDAR desde su captura hasta la validación y exportación de los resultados, empleando para ello software gratuito. Además, se tratará sobre la creación y validación de modelos digitales del terreno, el cálculo de variables forestales para estimar la cantidad de biomasa/madera/carbono de un bosque, o el uso de LiDAR aerotransportado para delimitar el interfaz forestal/urbano y sus aplicaciones a la prevención de incendios forestales.

La iniciativa está dirigida preferentemente a estudiantes del Grado en Ingeniería Forestal (y Doble Grado) y Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía, así como a los profesionales de estos campos o a cualquier interesado en conocer los fundamentos y las aplicaciones de LiDAR aéreo. No se requiere experiencia previa y aún es posible formalizar la matrícula a través del siguiente enlace http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1794 El precio que se ha fijado es de 120 euros, cantidad que se reduce a 100 para personas en situación de desempleo y 90 para estudiantes y personal de la ULE.