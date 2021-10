El pleno de Ponferrada aprueba una reducción de impuestos y tasas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha defendido en el pleno extraordinario de este viernes la necesidad de acometer una reforma tributaria y fiscal como consecuencia de la crisis económica y social provocada por la Covid-19.

Esta reforma ha salido adelante con los votos a favor del tripartido formado por el PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo, la abstención del PRB y la oposición del PP, Ciudadanos, Use Bierzo y el concejal no adscrito, Manuel de la Fuente.

Según el equipo de Gobierno esto “conlleva una serie de medidas que suponen una reducción de ingresos para las arcas públicas, pero, no obstante, dejan a salvo el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera a que obligan las normas tributarias”.

También resaltan que “la reducción fiscal se adopta de manera selectiva, centrándose más en aquellas personas y familias más desfavorecidas y en ayudar directamente a la reactivación económica.

Las modificaciones más importantes son estas:

-Licencias ambientales y de apertura y comunicación de actividades

Simplificación y reducción de tarifas, más allá incluso de la reducción del 75% que se acometió en el ejercicio 2020. Se reducen de 6 a 2 tramos.

Tarifa desde 20 euros hasta un máximo de 160 euros.

-Terrazas, mesas y sillas. Se fija una reducción definitiva del 50% de las tarifas iniciales

Con objeto de contribuir a la recuperación del sector de hostelería, que ha sido tan duramente perjudicado por la crisis sanitaria, para el año 2022 se reducen transitoriamente las tarifas en un 80% de su importe, quedando fijadas en 0,91 euros/m² y en 2,27 euros/m² según las zonas.

-Mercado de abastos y otras tasas relativas a ocupaciones

Se fija definitivamente una reducción temporal y actual de tarifas del 25% para los puestos interiores y del 50% para los exteriores.

-Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Se reduce aún más el tipo de gravamen establecido (ya reducido del 3,61% al 2,90%) durante la pandemia, quedando definitivamente fijado en el 2%.

-Impuesto incremento valor de los terrenos

Introducción de una cláusula anticonfiscatoria para todas aquellas plusvalías en que su importe exceda del 50% del incremento o ganancia real, así como importantes bonificaciones.

-Impuesto de Vehículos

Será condición indispensable para el disfrute de las exenciones previstas, que la persona física titular del vehículo esté empadronada en el municipio de Ponferrada, a los efectos de que se cumpla con la obligación legal de coincidencia de la dirección fiscal del vehículo y el de su titular.

-IBI

Se introduce una bonificación para las viviendas de las familias numerosas:

Familias numerosas de categoría general: reducción del 50% de la cuota íntegra del impuesto.

Familias numerosas de categoría especial: reducción del 70% de la cuota íntegra del impuesto.

-Tasa de basuras

La reforma de dicha tasa se realiza con arreglo a los siguientes criterios:

-Mantener para las viviendas el criterio de distinción de tarifas por categorías de calle al permitir establecer una tarifa casi fija, pero a la vez hacer discriminación de la capacidad económica.

-Mantener para los establecimientos y locales de menos de 200 m², los más afectados por la crisis del Covid 19, la reducción del 50% de la tasa.

-Reducir de manera sustancial los importes y simplificar las horquillas de superficies, para los locales de más de 200 m².

-Reducir las categorías de los locales a dos: aquellos con actividades susceptibles de producir un volumen superior al habitual y el resto.

-Definir mejor las superficies de establecimientos y locales con objeto de que no tengan que pagar tarifas por aquellas superficies no susceptibles de producir residuos, o que los producidos están sujetos a un régimen de recogida específica y particular.