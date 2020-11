14 personas denunciadas en Ponferrada por no respetar el toque de queda durante el pasado fin de semana

La Policía Municipal de Ponferrada ha cursado este pasado fin de semana un total de 14 denuncias por no respetar el toque de queda que limita la libertad de circulación de las personas a partir de las 22 horas. Además fueron 94 las propuestas de sanción por no llevar mascarilla al aire libre y no respetar la distancia de seguridad. También los agentes denunciaron a 5 personas por la organización de una fiesta en un domicilio particular. Cabe recordar que anterior fin de semana, que contó con un día festivo más al celebrarse la festividad de Todos los Santos, las denuncias por incumplir el toque de queda ascendieron a 20, mientras que las impuestas por no llevar mascarilla se quedaron en 38.

También los agentes de la Policía Municipal cursaron 11 denuncias por ‘botellón’, una por ruidos y tres más por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes

En relación al tráfico, el fin de semana se saldó con 80 denuncias y la grúa municipal realizó un total de 19 servicios. Hubo 6 accidentes, pero todos ellos sin heridos.