La oposición de Ponferrada solicita un pleno extraordinario para exigir al alcalde una reforma fiscal global

La oposición del PP, Cs, Use Bierzo y el concejal adscrito, Manuel de la Fuente han solicitado en el Ayuntamiento de Ponferrada la celebración de un pleno extraordinario para exigir al alcalde de capital berciana, el socialista Olegario Ramón, que ponga en marcha una reforma fiscal global.

Estos grupos toman esta decisión tras el rechazo del tripartito a escuchar sus propuestas. Así lo han denunciado.

PP

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, mantiene la posición de firmeza que reclaman ciudadanos, autónomos y empresas para que haya una rebaja fiscal que sea de verdad apreciable en la cartera de los ponferradinos. “Todo lo demás son operaciones estéticas que no arreglan la desesperante situación para muchos negocios en Ponferrada. El viejo truco de subir mucho la presión fiscal para luego relajarla un poquito ni engaña a nadie ni, lo que es más triste, alivia la mala situación económica de nuestro municipio. Para estos lavados de cara puramente superficiales no pueden contar con el Grupo Popular ni con la mayoría de la oposición. Otros sabrán cómo se conjuga su posición tradicional de pedir menos impuestos con mantener este nivel que tanto asfixia a la economía particular de las gentes de Ponferrada y sus negocios”.

El popular clama contra “una subida que era insostenible”. “Tanto lo ha sido que no les ha quedado más remedio que poner parches a sus planes iniciales, que sangran a la economía local. Ya denunciamos que la propuesta de rebaja era vaga e inconsistente y que no seríamos cómplices de un engaño a los contribuyentes locales. La negativa del equipo de gobierno a hablar en profundidad de la pésima situación actual, tan agravada por la mala gestión económica del gobierno socialista con la inflación y el precio de la luz, hace imposible acometer planes más ambiciosos. Después de la furia recaudadora con el incremento de la presión fiscal del comienzo del mandato ahora vuelven a la abulia para no apearse de un camino que solo conduce al empeoramiento de la economía y del empleo y a la pérdida de población. Los campeones en la propaganda y la ineficacia gestora lo son también en insensibilidad y falta de solidaridad con los que peor lo pasan en nuestro municipio. Recaudan más para gastar peor y con menor gasto social”.

“Pese a las peticiones de la oposición, su posición es de oídos sordos al clamor ciudadano que pide rebajar los tributos. Sacacuartos se mantiene en sus trece para desgracia de los emprendedores, los hosteleros y los comerciantes. La falaz rebaja fiscal de Olegario no alcanza los 600.000€ y no llegará a la gente, la nuestra se cifra en torno a los 6.000.000€ y beneficiaría a todos los ciudadanos, familias, negocios y empresas en un momento tan difícil como el actual. Si no se llega ni al 10 % de lo necesario no se está en la buena dirección. Acertamos cuando vaticinamos que tendrían que cambiar su política fiscal porque era insoportable. Y acertamos ahora cuando decimos que el retoque es inservible para fijar población. Desgraciadamente lo veremos con sucesivas mermas del padrón, porque sin actividad económica la gente tiene que buscar otros horizontes. Los ávidos gobernantes locales de Olegario y Pedro Sánchez acaban echando a los exhaustos pagadores de sus dispendios. Ponferrada ya no está para bancos de 20.000 € inútiles, innecesarios y extravagantes”.

Resalta Morala que “hemos dado un paso al frente y vamos a proponer una reforma fiscal realista, una reforma fiscal necesaria y acorde con la realidad y con las necesidades de la actual Ponferrada”. “Ante la ineficacia, la indolencia y la desidia estratosférica del equipo de Gobierno, desde la oposición lanzamos la propuesta que requiere Ponferrada y a la que deberá atenerse el equipo de gobierno, de prosperar en el pleno extraordinario cuya convocatoria instamos. El alcalde y su equipo de gobierno se han dedicado a ingresar más y gastar peor. La ciudad está más deteriorada, sucia, abandonada, decadente y es más dependiente que nunca. Les marcamos un camino seguro ante su falta de ideas. Esperamos que nos hagan caso, porque solo de esta manera se alivia la voracidad recaudadora sobre el trabajo, porque los ponferradinos no pueden trabajar tantos días al año para entregárselo directamente a Olegario para sus dispendios”.

CS

Por su parte, la concejala Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Teresa García Magaz, ha presentado en la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada este miércoles, una propuesta al Gobierno municipal para que trabaje de forma consensuada, con todos los grupos, en una reforma fiscal global, que afecte al conjunto de los tributos locales.

La reforma fiscal, propuesta por Ciudadanos, junto con la que proponen el resto de grupos de la oposición, fue rechazada por el tripartito, por lo que estas formaciones municipales se han visto obligadas a solicitar nuevamente la celebración de un Pleno extraordinario.

“Dado que el Gobierno ha demostrado carecer de voluntad de consenso y de negociación con el resto de los representantes de los ciudadanos, rechazando incluir, sin estudiarlas, ninguna de las propuestas presentadas, nos vemos en la obligación de forzar un debate plenario que aborde la propuesta de Reforma Fiscal global, a través de la solicitud de celebración de un Pleno Extraordinario”, ha apostillado Magaz.

La edil liberal ha señalado que en ese pleno la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada va a proponer una reducción de los tributos locales, “de tal forma que tengan un impacto real en la economía de las familias y de las empresas”. De este modo, la formación naranja solicitará, entre otras medidas, una rebaja del IBI, la derogación de la tasa de la basura o la reducción del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.

También ha señalado que la reforma fiscal propuesta por Ciudadanos, junto con la del resto de los grupos, “contrasta” con las modificaciones de las ordenanzas fiscales, presentadas por el equipo de gobierno, que “además de ser insuficientes, apenas tienen incidencia en el bolsillo de los vecinos de Ponferrada”.

Magaz ha recordado que esta reforma fiscal profunda tiene que ir paralela a una revisión de la política del gasto público y de las contrataciones municipales. “Algo que este alcalde no está haciendo, de ahí el abandono y el deterioro de esta ciudad mientras se sigue esquilmando con nuevos tributos a los vecinos”.

























Así las cosas, desde la formación naranja piden al Gobierno de Olegario Ramón que “deje de exprimir el bolsillo de familias y empresas, que cese en esa política de derroche y gasto desaforado, en cosas que no mejoran la vida de los ciudadanos, y que aprenda a recaudar y gastar con eficiencia y eficacia en lo realmente básico y necesario”.





Sirva como ejemplo de “los despropósitos de este Gobierno”, el ‘mirador’ instalado en el Puente García Ojeda, “capricho inútil que ha costado la friolera de 20.000 euros a las arcas públicas”, mientras la ciudad sigue “sucia, descuidada y en clara regresión económica”.