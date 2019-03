La ONCE dedica un cupón al Teatro Municipal Bergidum, de Ponferrada

El Teatro Municipal Bergidum, de Ponferrada, es la imagen del cupón de la ONCE del domingo, 17 de marzo, perteneciente a la serie ‘Ciudades a escena’. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de este teatro por toda España.

Este cupón ha sido presentado hoy por la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en un acto que ha tenido lugar en la sede del propio teatro.

El Teatro Municipal Bérgidum fue construido en 1946 por Javier Sanz, y reformado, en el año 1996, por el arquitecto Andrés Lozano. Tiene un aforo de 625 personas. Cuenta con dos plantas y con un centro de documentación teatral, talleres de teatro y danza y una parte dedicada a oficinas.

El teatro, propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada, está dedicado principalmente a la exhibición de ópera, teatro, danza, conciertos y congresos. Está concebido como un servicio cultural, dirigido a los ciudadanos de Ponferrada y de la comarca del Bierzo, aunque también se proyecta fuera de la Comunidad Autónoma.

Con la serie ‘Ciudades a escena’, que comenzó en la primavera del pasado año, y está dedicada a los teatros y salas emblemáticas de las 52 capitales de provincia; la ONCE cumple con uno de sus objetivos que se pretende con la venta del cupón: la cercanía a la ciudadanía, sus costumbres, su historia o su cultura. En este caso, estos cupones reflejan la arquitectura de esos edificios históricos y contemporáneos, cuyos escenarios han sido, y son testigos de la vida cultural de las ciudades en las que se encuentran.

Dentro de los teatros que ya han sido protagonistas de nuestro cupón, podemos destacar, Teatro Campoamor de Oviedo, Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, Teatro Olimpia de Huesca, Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Lope de Vega de Sevilla, o el Gran Teatro de Córdoba entre otros.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.