Olegario Ramón compromete una solución para dotar de cobertura de telefonía móvil e internet a Peñalba

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha asegurado que el grave problema de la falta de cobertura de señal de telefonía móvil y de internet que sufre Peñalba “no se pude prolongar sine die y comprometió una solución definitiva, al margen de pequeños parches que no solucionan nada”.

“Como alcalde me siento avergonzado de que en los años en los que estamos Peñalba no tenga esa cobertura”, manifestó, haciéndose eco de las propias reivindicaciones de los vecinos que le transmitieron ese problema y la preocupación que genera, por la amplia repercusión que tiene para muchos negocios radicados en el pueblo, para el vecindario en general y para la propia imagen poco positiva que transmite tanto del pueblo como del municipio.

Ramón manifestó que “va a ser una prioridad para el equipo de gobierno el solucionar ese problema, pero no con parches transitorios, sino con una solución definitiva, que llevará un cierto tiempo y también una cierta inversión, pero estamos obligados a hacerlo y este equipo de gobierno lo va a hacer y, al igual que he dicho en otros asuntos, si al final de este mandato no hemos solucionado este problema, habremos fracasado como equipo de gobierno”.

La solución definitiva al problema pasa en todo caso por la sustitución total del viejo repetidor, dotado con materiales totalmente obsoletos, por equipos modernos y adaptados a las nuevas exigencias de la telefonía móvil y de internet.

FIESTA MOZÁRABE

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, hizo estas declaraciones con motivo de la fiesta mozárabe organizada por Asociación de Vecinos del Valle del Oza en la que se conmemora de forma teatralizada y con la participación de más de un centenar de vecinos de Peñalba, la ceremonia de entrega por parte del rey leonés Ramiro II de una cruz votiva a la iglesia y al monasterio de Santiago de Peñalba, con motivo de la victoria del rey leonés en la batalla de Simancas.

Olegario Ramón destacó que Peñalba “supone un ejemplo de muchas cosas, supone un ejemplo de comunidad, de puesta en común, de alianzas, de lucha conjunta. Un ejmplo que podíamos extrapolar al conjunto del Municipio”. El alcalde felicitó a los vecinos por implicarse masivamente en tan magnífica recreación histórica y dio las gracias a la presidenta de la Junta Vecinal, Susana Rodríguez Panizo, así como a Miguel Pascual, un vecino de Peñalba que es el autor de la réplica exacta de la Cruz de Peñalba que es la protagonista de la fiesta. La Cruz de Peñalba auténtica se custodia en el Museo de León y los representantes de la asociación vecinal le pidieron al alcalde que no renuncie a reclamarla para su lugar de origen.

La carretera del Oza exige la implicación de varias administraciones

Además, Olegario Ramón destacó la importancia que tiene el acceso por carretera a Peñalba a través del Oza. Cabe recordar que este vial continúa en mal estado, a causa de los derrumbes que tuvieron lugar hace un año.

El alcalde reflejó que para acometer esa solución “es necesaria la implicación de varias administraciones. Ya hemos mantenido algún contacto con el Ministerio de Fomento para que haya algún tipo de implicación, por supuesto de los técnicos, pero, si puede ser, también de financiación de la actuación, que es una actuación más de fondo y ahí también vamos a hacer de interlocutores con el Ministerio”.

La solución para la carretera del Oza, es muy compleja y entre otras actuaciones deberá contemplar el paso elevado de la carretera sobre el cauce del arroyo de Los Mateos, que es el que se inunda de forma periódica provocando con sus arrastres el corte de esta carretera, cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de León.

En ese sentido, Olegario Ramón, considera que “la Diputación debe ser la aliada de estas zonas” y confía en que el nuevo presidente, Eduardo Morán, así lo entienda.

En todo caso, asegura que el problema de la carretera del Oza será una de las principales cuestiones que abordará con Morán en la reunión que mantendrá con él en fechas próximas.