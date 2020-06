En las últimas 24 horas se ha producido un nuevo fallecimiento por coronavirus en el Área de Salud del Bierzo y Laciana. En concreto, la persona que ha muerto tenía síntomas compatibles con Covid-19 y el seguimiento se realizaba desde la zona básica de Bembibre.

En total ya son 2.464 las personas atendidas por esta pandemia en el Área de Salud del Bierzo y Laciana. De estas 1.874 ya se han recuperado y la mayor parte de ellas han sido tratadas en el ambulatorio de Pico Tuerto de la capital berciana. El número de fallecimientos en el Área del Bierzo y Laciana incluyendo las muertes en domicilios y residencias asciende a 108, 72 se han producido en el Hospital del Bierzo y el resto, en concreto 35 en domicilios.

En relación al Hospital del Bierzo en el último día no se han producido novedades. Solo un paciente sigue ingresado por esta pandemia en el centro médico de referencia de la comarca y reseñar que se encuentra en planta. Por séptimo día consecutivo no se han producido ni nuevos ingresos, ni fallecimientos y desde el 18 de mayo no se producen defunciones en el hospital de nuestra comarca.

Cabe recordar que en total son 72 las personas que han perdido la vida por el Covid-19 en el Hospital del Bierzo. Además, en el centro médico de la comarca han superado la enfermedad 287 pacientes y se han registrado 360 ingresos desde que se inició esta crisis sanitaria.