Nace la asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo con el objetivo de “parar” el parque eólico de Trabadelo

Este lunes el bodeguero Ricardo Pérez Palacios ha presentado en la sede del Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo en Cacabelos la asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo. El objetivo del colectivo es hacer fuerza entre los profesionales del sector del vino para “parar” el proyecto de parque eólico proyectado en el municipio de Trabadelo.

La nueva la asociación va a presentar la próxima semana sus alegaciones contra este proyecto, que afecta a los municipios de Trabadelo, Barjas, Corullón, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Arganza, Cabañas Raras, Camponaraya, Sancedo, Ponferrada y Toral de los Vados.

“Llevaremos todas las acciones legales y sociales que estén en nuestras manos para luchar contra el Plan Nacional de Energía y Clima que solo responde a aspiraciones políticas del sector eléctrico, por encima de cualquier otras cuestión cultural y medioambiental. Seguramente acabaremos en los tribunales para defendernos”, ha apuntado uno de los promotores de la iniciativa Pérez Palacios. Además, ha anunciado que son ya casi 40 las bodegas bercianas que se han unido ya a este nuevo colectivo.

Por su parte, el abogado Albert Calduch que es experto en asuntos que tienen que ver con el Medio Ambiente ha manifestado que la “gran instalación proyectada en Trabadelo supone un ataque frontal a la economía berciana y a su paisaje”. “No va crear riqueza en la comarca, más bien lo que va a hacer es expropiar su patrimonio natural. El proyecto no nace por una necesidad real provocada por el cambio climático, sino por el ánimo de lucro evidente del promotor. No se está planteando nada más que cobrar una subvención comunitaria, no viene a salvar el planeta sino a llenar la cuenta de resultados de la empresa”, reflejó.

Según Calduch, la presentación de las primeras alegaciones por parte de la asociación se acompañará con una propuesta alternativa que no afecte a la generación de energía. “El proyecto no está escrito en piedra. Soy optimista sobre la posibilidad de que las alegaciones prosperen, ya que el estudio ambiental del proyecto reconoce la existencia de deficiencias. Esto acaba de empezar y no es tan importante el apoyo político como plantar la batalla desde el punto de vista legal”, apuntilló.