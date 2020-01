El Museo de la Energía presenta las obras seleccionadas para la intervención del puente del Centenario

Esta lunes se han presentado los resultados de la consulta pública para realizar el proyecto de intervención artística de las columnas del puente del Centenario. La presentación de las 10 ilustraciones más votadas ha sido realizada por Yasodhara López, directora del Museo y Arsenio Terrón, director general de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como entidad gestora.

En total se han recibido 1.661 votos, de los cuales casi un 65% se han realizado a través de la página habilitada en la web www.lafabricadeluz.org y un 35% de manera presencial en la recepción del Museo. Desde La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se ha valorado positivamente esta iniciativa por la muy buena acogida que ha tenido y, en esa línea, “queremos agradecer a la ciudadanía su participación para esta acción que resulta de gran valor para el Museo”, según palabras de su directora, Yasodhara López. Las 10 ilustraciones más votadas de las 24 propuestas son las que finalmente se reproducirán y den la bienvenida a visitantes y caminantes en la margen derecha del río, en lo que será el acceso principal a La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

La intervención artística y tematización de las columnas del puente del Centenario comenzará una vez concluidas las obras de acceso y el aparcamiento del Museo, las cuales están actualmente en marcha. Además de los 10 grafitis con las ilustraciones de Krahn, se realizarán dos más de diseño propio firmados por Asier Vera, artista urbano que realizará la intervención y autor de grafitis que forman ya parte de la decoración urbana de Ponferrada. El primero de los diseños personalizados incorporará en el frontal del puente el nombre del Museo y servirá como entrada al mismo. El segundo, también creación personal de Vera, tendrá como temática el Camino de Santiago, precisamente en el tramo que recorren los peregrinos a su paso por el Museo.

LAS OBRAS MÁS VOTADAS

La intervención artística y tematización de las columnas del puente del Centenario incluirá la reproducción de ilustraciones de temática científica y ambiental del ilustrador Fernando Krahn, cuyos originales forman parte del fondo de colección del Museo. En palabras del propio Krahn en una entrevista publicada el 1 de mayo de 1992 en La Vanguardia, “mis dibujos quieren hacer pensar sobre la condición humana”.

En la votación, las 4 primeras obras se han desmarcado, superando ampliamente al resto mientras que, el 10ª puesto ha estado muy disputado, con sólo 1 voto de diferencia. Los resultados de la consulta pública están disponibles en la web del Museo www.lafabricadeluz.org.

SOBRE EL AUTOR: FERNANDO KRAHN, ILUSTRADOR

Santiago de Chile, 1935 – Barcelona, 2010

Fernando Krahn inició su carrera como dibujante humorístico en Nueva York en 1961. Allí publicó en revistas como Esquire, The New Yorker, Atlantic Monthly y The Reporter, además de ser autor e ilustrador de más de 40 libros infantiles.

Afincado en Sitges desde 1973, su vinculación con el periódico La Vanguardia comienza en 1984 donde publicó centenares de historietas e ilustraciones para artículos de distintas secciones, siendo memorables muchos de sus dibujos para el suplemento dedicado a la Ciencia. Krahn era reconocido por interpretar con gracia y profundidad conceptos abstractos, a veces muy complejos. La Fábrica de Luz. Museo de la Energía cuenta en su fondo de colección con 173 de estas ilustraciones originales, todas ellas vinculadas con la ciencia y el medio ambiente.

Todas las ilustraciones y más info aquí

ESTE JUEVES, CIENTÍFICAS CON ENERGÍA EXPLORA LA FRONTERAS DE LA FÍSICA DE PARTÍCULAS

La sesión de este jueves 23 a las 18:00 horas del ciclo Científicas con energía lleva por título “Explorando las fronteras de la física de partículas con el LHC”. La ponenete en esta ocasión será Bárbara Álvarez, investigadora Ramón y Cajal del Grupo de Física Experimental de la Universidad de Oviedo y del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA). Con ella trataremos de conocer los constituyentes de la materia y el origen del universo, a través de los estudios realizados en el gran colisionador de hadrones del CERN. La sesión será impartida de manera presencial por la ponente en el espacio de cafetería, está dirigida a público general y es de entrada libre hasta completar aforo.

Científicas con energía es el hilo conductor de este segundo ciclo de Retos y oportunidades de la ciencia, con el que La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada abre su espacio para la divulgación de las investigaciones más actuales en las que trabajan destacadas profesionales de la ciencia. Siguiendo un formato de charlas con el público, encuentran un lugar para divulgar sus investigaciones, compartir conocimiento y difundir los retos y oportunidades de desarrollo sostenible de sus estudios.

Más info y CV de la ponente