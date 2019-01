Mitadiel reclama datos oficiales de las listas de espera en Oftalmología y Urología del Hospital del Bierzo

El procurador leonés del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, ha presentado una pregunta para reclamar datos oficiales sobre la demora en las consultas de las especialidades de Oftalmología y Urología del Hospital del Bierzo.

Según Mitadiel, se trata de dos de las áreas con más demoras y más quejas de pacientes al respecto. Los testimonios recogidos por Cs señalan que al menos desde septiembre no se dan citas en ninguna de estas especialidades. En recientes informaciones publicadas, el gerente del Hospital del Bierzo anunció unos “resultados milagrosos” de la actividad del hospital con una rebaja de la demora media a 35 días, pero “resulta poco creíble” sabiendo que a 30 de septiembre era de 85 días y que durante el último trimestre el centro ha padecido la falta de cirujanos y anestesistas, ha manifestado el procurador de la formación liberal. Esta situación de supuesta rebaja de la demora se da al mismo tiempo que los pacientes no son citados, por lo que no figuran como pendientes en las listas de espera, lo que ocurre con Urología y Oftalmología, dos de las áreas más afectadas.

En el caso de Oftalmología, el parlamentario leonés de Cs ha señalado que existen casos de espera de citación desde al menos septiembre, aproximadamente la misma fecha en la que se estaban remitiendo pacientes de Urología para citación en el centro de salud de Cuatrovientos, en el que les dijeron que esa consulta ya no funcionaba, que se dirigieran al Hospital, lo que hicieron sin que a día de hoy se les haya asignado consulta. Estos pacientes no tienen, por tanto, demora oficial, ya que ni siquiera se les ha citado, lo que permite presentar “unos datos oficiales que no tienen nada que ver con la realidad”, ha apuntado el procurador de Cs. Por ello, ha pedido respuestas sobre la causa de la falta de citación, los datos oficiales de demora en Oftalmología y Urología y si se van a aplicar soluciones a los pacientes de esta última especialidad que habían sido citados para Cuatrovientos.

Por otro lado, Mitadiel ha presentado una pregunta para su contestación por escrito en la que reclama respuestas por las demoras en la consulta de la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo a 31 de diciembre. Haciéndose eco de las recientes quejas de un paciente reflejadas en los medios de comunicación, en las que aseguraba que le habían dado cita para dentro de seis meses pese a sus reclamaciones por escrito ante la citada unidad del centro hospitalario, el procurador ha calificado como “injustificable” que los pacientes tengan que soportar tan dilatados retrasos, por lo que ha reclamado “soluciones para que el dolor de los pacientes sea tratado adecuadamente”.

En este sentido, ha propuesto como solución más obvia la contratación de nuevos profesionales, quien reconoce que ha habido una pérdida de personal en el Hospital del Bierzo en el servicio de Anestesia como consecuencia del concurso de traslados. En caso de no encontrar nuevos profesionales, Mitadiel ha planteado la realización de un programa de autoconcertación para que los profesionales existentes atiendan a los pacientes fuera de su horario habitual.

Como último caso, el procurador de la formación liberal ha señalado la alianza con otros hospitales, preferentemente el de León, para el desplazamiento de médicos o pacientes.

Todas estas fórmulas son, ha asegurado Mitadiel, suficientemente conocidas por los directivos del Sacyl, por lo que, “pese a la falta de personal, las demoras denunciadas no son admisibles y, de haber ocurrido según lo denunciado en los medios, implican una falta de empatía con los pacientes muy preocupante”.