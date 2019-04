Manuel Ángel Rey dimite el secretario general del PSOE de Bembibre

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Bembibre, Manuel Ángel Rey, ha dimitido en las últimas horas de forma irrevocable del cargo. Ha explicado argumentado la decisión por “la falta de confianza hacia mi persona por una parte de la militancia para afrontar las próximas elecciones municipales”. En una nota señala que su forma de entender la política “es la que me ha llevado a dar este paso, nunca en mi actividad política he estado donde no soy útil y, sobre todo, nunca seré una carga para el resto de compañeros”.

En febrero de 2018, Manuel Ángel Rey fue reelegido secretario general de la agrupación por la unanimidad y se fijó como objetivo político recuperar la alcaldía de Bembibre en las elecciones de este año. Llevaba diez años somo secretario general de la agrupación del Bierzo Alto.

Tras la decisión, ha hablado al respecto la candidata, Silvia Cao, y Gerardo Álvarez Courel, secretario comarcal de los socialistas y hombre de peso dentro de la formación en Bembibre.

Cabe destacar, que el propio Álvarez Courel, podría ser el número dos de Cao, en la candidatura a la Alcaldía de la capital del Bierzo Alto.