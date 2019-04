Lydia Valentín se queda a un kilo de su quinto oro europeo

La halterófila española Lydia Valentín se quedó a un kilo de su quinto oro continental este jueves por culpa de la bielorrusa Daria Naumava, quien se subió a lo alto del podio del total olímpico en la categoría de 76 kg en el Campeonato de Europa de Batumi (Georgia).



Valentín comenzó bien el asalto al Europeo con el oro en arrancada, con 108 kilos en su primer intento. La leonesa comenzó ahí un tú a tú con Naumava, segunda con 106. Sin embargo, en dos tiempos la batalla se volvió de infarto. La española se guardó el primer intento para comenzar con fuerza y 130 kilos, lo que le llevaba al primer puesto provisional.



La bielorrusa no se vino abajo e inició un toma y daca del que salió campeona de Europa, con una primera respuesta con 131 kilos. La española volvió a tomar la delantera levantando 133 de nuevo con autoridad, mientras que Naumava logró cerrar su participación con 136 kilos que no culminó Valentín.



La campeona olímpica y del mundo llevó el peso a su cuello pero no logró terminar el dos tiempos de su tercer intento, con lo que se quedó como subcampeona de Europa tanto en esa modalidad (133) como en el total olímpico (241). Naumava se quedó esos dos oros con 136 y, sobre todo, los 242 que le auparon como campeona absoluta.



Valentín, que recientemente volvió a ser nombrada mejor halterófila del mundo, no pudo sumar un nuevo título continental a los ya logrados en 2014, 2015, 2017 y 2018. El podio en Batumi lo completó la sueca Patricia Strenius con 101, 132 y 233 kilos.