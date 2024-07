Los retos para el Consejo Comarcal del Bierzo una nueva sede, más financiación y más competencias

“Desbloquear el tema de la nueva sede, mejorar la financiación y ampliar competencias”. Estos son los principales retos fijados por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, para la institución que encabeza desde hace ahora un año.

Para el primero de ellos aprovechara la firma del nuevo acuerdo marco con la Junta de Castilla y León, en la que además reivindicará “mejora en la financiación y en la posibilidad de competencias”. “No puede ser que si no tenemos ingresos propios y prestamos servicios a otra administración, esta no financie el cien de los gastos los servicios que estamos prestando”, criticó al respecto.

Además, una vez pasado el verano, Ramón convocará una primera reunión con todos los gestores de residuos mancomunidades y ayuntamientos en aras de “llegar a la gestión comarcal de la recogida de residuos”, ya que está convencido de que ello hará que “la eficiencia de los medios materiales y personales sea mayor”.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo tampoco renunciará a asumir nuevas competencias, al tiempo que trabajará para “prestar bien los servicios”, que “tienen que estar adecuadamente financiados”.

Balance

Así lo puso de relieve hoy Olegario Ramón con motivo del balance de su primer año de mandato al frente de la institución berciana, que se cumplió el pasado miércoles, 17 de julio, y que comenzó con “dificultades de personal en el Servicio de Asistencia Municipios”, donde “fue complejo buscar solución a determinadas plazas como secretaría de intervención, arquitecto o asesor jurídico”, aunque “hace unos meses que todas están cubiertas”.

Por áreas, se refirió en primer lugar al Banco de Tierras, con la organización de las ferias ‘Apostando por El Bierzo’, que este año se harán en Fabero, en Peranzanes y en Congosto, as cómo las Rutas de Calidad con “los productos que tienen algún reconocimiento”. También destacó que este trabaja en el grupo técnico creado en el Ministerio de Agricultura para “mejorar el aprovechamiento de las tierras agrarias infrautilizadas”. Ramón se refirió al Banco como “una experiencia de éxito”, ya que se inició con poco más de cien tierras y hoy gestiona 4.500, de las que “prácticamente todas están siendo trabajadas”.

Además de las visitas a 37 de los 38 ayuntamientos de la comarca y las recepciones con diferentes miembros institucionales, Olegario Ramón lamentó que “está pendiente desde el 2 de agosto del año pasado” una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Sobre los convenios alcanzados con diferentes entidades, destacó el firmado con la Fundación Antonio Pereira, lo que permitió llevar una colección de sus obras a las 25 bibliotecas públicas de todo El Bierzo. A él se sumará un convenio que se firmará en los próximos días con la Ciuden con el objetivo de promocionar el turismo y que permitirá la cesión de una serie de documentos que “permitirán mostrar la cartografía turística del Bierzo en un formato diferente y atractivo”.

Proyectos en ejecución

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo cifró en más de 1,8 millones de euros los proyectos de la entidad que se encuentran en ejecución en estos momentos. De ellos destacó ‘Lembranza 8’, de formación en cuidados a domicilio y en centros residenciales, con un presupuesto de 285.000 euros para la obtención de dos certificados de profesionalidad por parte de una decena de personas y que en ediciones anteriores ha contado con un cien por cien de empleabilidad. También se trabaja en los proyectos ‘Birácora de Bérizum’, con 285.000 euros, ‘Comanda en ruta’ con 148.000 euros, ‘Territorio agenda rural 2030’ con 129.000 euros o la ‘Senda de las Cantinas’ con 59.000 euros y se otorgaron 175.000 euros en ayudas para la mejora de las condiciones de seguridad en los sectores agrícola y ganadero y cinegético.

El Consejo Comarcal también consiguió apadrinar 86 proyectos de emprendimiento que se están llevando a cabo en 30 ayuntamientos, mientras que en el área de Igualdad se aprobó el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo que, como novedad, “incluía también a los políticos de la institución”, así como el Plan de Igualdad. Asimismo, se atendió a 48 mujeres víctimas de violencia de género y 31 mujeres que ejercen la prostitución reciben ayuda a través del programa Alba.

En el área de Formación y Empleo se homologaron 77 títulos educativos de ciudadanos procedentes de otro país y en el área de menores se trabajó con 73 menores infractores en libertades vigiladas, mientras que 37 fueron sometidos a medidas administrativas. Además, el centro de atención a drogodependientes atendió a 334 personas, de las que 256 fueron hombres.

Sobre el Plan de Pequeñas Obras, se ha adjudicado ya un importe aproximado de un millón de euros y en la siguiente Junta de Gobierno se sumarán otros 400.000 euros con el objetivo de que en el último trimestre se pueda aprobar el nuevo plan, que por primera vez será bianual.

En el área de turismo en el área de turismo, el Centro de Recepción de Visitantes de Médulas registró “cifras récord” con más de 103.000 visitantes y este año se acudirá a la Feria Arco, para lo que la Junta aporta 55.000 euros, aunque “se negociará para aumentar la dotación”.