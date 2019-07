Las ventas de vino DO Bierzo crecen un 10,8 % en el primer semestre

El Consejo Regulador de los vinos del Bierzo expendió durante el primer semestre de 2019 un total de 4.747.485 contraetiquetas, un 10,8% más que en el mismo periodo del pasado año. Es el más alto de los últimos 3 años, cuando se produjeron importantes mermas.

Misericordia Bello, presidenta del Consejo Regulador, ha declarado que el incremento de las ventas en el primer semestre de 2019 es un dato especialmente alentador. “Nos situamos de nuevo en los valores previos a las últimas heladas. La tendencia alcista de los últimos años solo la pueden parar las inclemencias meteorológicas. Seguiremos creciendo en ventas, calidad y precio, no me cabe duda. La DO Bierzo es ya un referente en España y Europa, perfectamente situada en el mercado y con un amplísimo horizonte por delante”.

El mes con mayor actividad fue febrero con 887.904 etiquetas expendidas, seguido de mayo con 845.302.