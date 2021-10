Ponferradina - Real Valladolid: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

La Deportiva Ponferradina se enfrenta contra el Real Valladolid, este viernes 1 de octubre de 2021, a las 21.00 horas en el estadio El Toralín y el choque corresponde a la octava jornada de LaLiga SmartBank. El arbitraje correrá a cargo de José Antonio López Toca del Colegio Cántabro.

La Deportiva Ponferradina llega tras perder en la última jornada de liga en tierras canarias, 2-1, ante la UD Las Palmas. Por su parte, los pucelanos vienen de ganar en casa, 2-0, ante el Alcorcón. En la clasificación los bercianos están terceros, con 15 puntos y los vallisoletanos ocupan la décimo segunda posición, totalizando 10 puntos.

Los deportivistas tienen la baja del centrocampista a Erik Morán por lesión y tampoco podrá estar disponible aun el delantero Sergio Enrich. En el lado positivo Paul Anton ha estrenado esta semana ya con normalidad con el resto de sus compañeros y estará ya a las órdenes de Jon Pérez Bolo. Se espera como novedad a Cristian en el centro del campo. En las filas del Real Valladolid, José Rojo ‘Pacheta’, no tiene las ausencias.

DECLARACIONES DE JON PÉREZ BOLO ENTRENADOR DE LA DEPORTIVA PONFERRADINA

“Todo el mundo va a tener su oportunidad y todo el mundo tiene que estar preparado para cuando le llegue”.

“Erik Morán está tocado, no ha entrenado durante la semana y no va a entrar. No es grave, pero es mejor que descanse. Paul Anton ha entrenado con el grupo y ya está disponible”.

“Nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo, que sea fiable, que sea bueno, y haciéndolo tendremos opciones de ganar. Va a ser un partido difícil”.

HORARIO DEL PARTIDO

Ponferradina y Real Valladolid se medirán este viernes, 1 de octubre a las 21.00 horas, en el estadio El Toralín de la capital berciana, con un aforo ya del 100 por ciento, tras la actualización de las medidas de la crisis sanitaria del Covid-19 por parte de Sanidad.





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PONFERRADINA - ALMERÍA

El Ponferradina - Valladolid lo puedes seguir en el Tiempo de Juego de COPE de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama con el resto de la jornada deportiva.

La retransmisión se puede escuchar en las emisoras de COPE MÁS, en internet en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles PINCHA AQUÍ.

Desde COPE Bierzo te damos toda la información del encuentro en nuestra web y redes sociales.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.

POSIBLES ALINEACIONES

-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu, Copete, Ríos Reina, Dani Ojeda, Agus Medina, Cristian Rodríguez, José Naranjo, Edu Espiau y Yuri. Entrenador- Jon Pérez Bolo.

-Real Valladolid: Roberto, Luis Pérez, Kiko, Queiros, Olaza, Plata, Aguado, Roque Mesa, Toni Villa, Weissman y Sergio León. Entrenador- José Rojo ‘Pacheta’.

Árbitro: José Antonio López Toca (Castellano Cántabro).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga SmartBank (Estadio El Toralín de Ponferrada).