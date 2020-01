Las enfermeras que cubren bajas en el Hospital El Bierzo aún no han cobrado su sueldo de diciembre

El Sindicato de Enfermería, Satse en la provincia de León, ha denunciado que las enfermeras que cubren bajas en el Hospital del Bierzo de Ponferrada no han cobrado aún sus salarios del mes de diciembre, sin que la Gerencia del centro dé una solución al respecto.

Cabe reseñar que el sindicato ha recibido numerosas quejas de estas profesionales por esta situación y se ha dirigido ya en varias ocasiones al departamento de Personal del Hospital para solicitar explicaciones sobre el motivo de que no se haya producido aún el pago de esas nóminas. Personal ha argumentado a Satse que no se habían pagado porque aún no había presupuesto. Posteriormente, el jueves pasado, Personal comentó a SATSE que ya estaba aprobado el crédito para que se pagaran esos salarios, pero que no tenían permiso para hacer efectivo el pago.

Este lunes, SATSE volvió a insistir a Personal sobre esta situación y este departamento le comentó que se pagarían en las próximas horas, pero el Sacyl sigue sin abonar el sueldo a estas profesionales.

Satse considera “sangrante” la situación para estas enfermeras, que realizan el mismo trabajo que los profesionales de Enfermería que cuentan con una plaza en el hospital y resalta que son imprescindibles para mantener la asistencia sanitaria, por lo que ve “inaudito” que después de casi un mes sigan sin percibir sus retribuciones y que se puedan unir los impagos de diciembre y los de este mes de enero.

Satse León también insiste en que la excusa de la falta de presupuestos no es válida porque esto no se está produciendo en otros hospitales de la provincia de León ni de la Comunidad Autónoma, y si fuera así, cabría preguntarse qué sucederá hasta que no lo haya, ¿que las enfermeras y enfermeros del Hospital del Bierzo no van a cobrar sus salarios?

El Sindicato de Enfermería añade que Sacyl no puede tratar así a sus profesionales enfermeros, que han realizado y siguen realizando un trabajo imprescindible y sin tener claro cuándo cobrarán su sueldo.