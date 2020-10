La Junta no descarta un confinamiento perimetral de toda Castilla y León

La Junta no descarta el confinamiento perimetral de toda Castilla y León, para evitar la llegada de personas de otras autonomías limítrofes y viceversa, para que la población de la Comunidad viaje a otros territorios. Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el programa Espejo Público de Antena 3, de modo que de hacerse efectivo se seguirían los pasos dados de Aragón y Asturias.

Casado consideró que podría tomarse esta decisión si la situación epidemiológica avanza, porque es una forma de no contaminarse, ni contaminar a otros territorios. Además, aunque prefiere que no sea así, reconoció que no tiene claro que se descarte un confinamiento domiciliario, puesto que las cifras son muy dramáticas y avanzan.

Casado, que entiende que la gente esté cansada, destacó que las medidas son necesarias para frenar la expansión del virus, e incidió en la necesidad de que toda la población se implique en esta lucha, pues más allá del virus hay otras patologías que es necesario atender y la presión de los hospitales es elevada.

Palabras parecidas ha pronunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.