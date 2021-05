Hosteleros y comerciantes de Ponferrada rechazan pagar la tasa municipal por la recogida de basura

La asociación de hoteles y alojamientos turísticos de Ponferrada, la asociación de hostelería del Bierzo, la asociación de restaurantes del Bierzo y la asociación de comercio urbano Templarium han anunciado en un comunicado su intención de negarse al pago del recibo de la tasa por la recogida de basura. Según los firmantes, el motivo es el incremento del 40 por ciento en el importe de esta tasa municipal en un momento en que estos sectores sufren de manera directa las consecuencias de la situación sanitaria, con una parálisis total o parcial de sus actividades económicas.

Según afirman la medida cuenta con el apoyo de otros sectores afectados, como los gimnasios, el ocio nocturno o la cultura. “El Ayuntamiento de Ponferrada no se puede mostrar indiferente ante esta situación que están viviendo estos sectores afectados y que parece no importar al Consistorio”, apuntaron. Además, reprocharon al alcalde, Olegario Ramón, y al resto del equipo de Gobierno que no se haya abierto al diálogo ni haya ofrecido soluciones a estos sectores.

También, los representantes de las asociaciones aseguraron que están dispuestos a llegar “hasta el final” con el fin de que se tomen en cuenta sus necesidades y reprocharon a la administración local su “falta de consideración” con la complicada situación de estas empresas, debido a los continuos cierres y restricciones de aforos.