El Hospital de la Reina de Ponferrada (León) estrena un TAC con IA que reduce un 82% la radiación

El Hospital de la Reina de Ponferrada (León) ha marcado un antes y un después en la sanidad de El Bierzo con la puesta en marcha del Revolution Maxima de GE HealthCare, un avanzado equipo de Tomografía Computarizada (TAC) que fusiona Inteligencia Artificial y alta precisión. Esta nueva tecnología está destinada a transformar tanto el diagnóstico médico como la experiencia del paciente en la comarca.

La llegada de este equipo sitúa al centro hospitalario en la vanguardia médica, al permitir la realización de pruebas diagnósticas más seguras, rápidas y con una calidad de imagen sin precedentes, un factor clave para la detección precoz de múltiples patologías.





Un escudo contra la radiación

Uno de los aspectos más destacados del nuevo TAC es su capacidad para proteger al paciente de la exposición a la radiación. El equipo incorpora el software de reconstrucción ASIR-V, que permite reducir la dosis de radiación en un rango de entre un 50% y un 82% sin comprometer la calidad de la imagen.

Lejos de perder calidad, las imágenes obtenidas alcanzan una definición extraordinaria, lo que facilita a los especialistas detectar patologías en fases muy tempranas. Esta mejora es especialmente relevante para pacientes que necesitan controles frecuentes o que participan en programas de prevención, donde la seguridad es una prioridad.

Inteligencia Artificial para optimizar el diagnóstico

El gran salto tecnológico de este sistema reside en la integración de Inteligencia Artificial para automatizar y optimizar el proceso diagnóstico. A través de la tecnología Xtream Camera, el equipo reconoce la anatomía del paciente y ajusta su posición con precisión milimétrica, lo que elimina errores humanos y agiliza los tiempos.

Esta automatización no solo reduce la necesidad de repetir pruebas, sino que también acelera el proceso en situaciones críticas, mejorando la eficiencia del servicio y la comodidad de las personas atendidas.





Nuevos estudios avanzados y menos invasivos

La incorporación de este TAC de última generación abre la puerta a una nueva gama de estudios avanzados en El Bierzo. En el ámbito del Código Ictus, donde cada segundo es vital, el equipo genera mapas vasculares cerebrales en pocos segundos para facilitar decisiones clínicas inmediatas.

Asimismo, la colonoscopia virtual permite explorar el colon en 3D sin necesidad de sedación profunda, detectando pólipos de manera eficaz. Para la detección precoz del cáncer de pulmón, el sistema es capaz de identificar lesiones milimétricas que antes podían pasar desapercibidas, mientras que los estudios hepáticos alcanzan una resolución sin precedentes para la caracterización de lesiones hepáticas complejas.

Con esta adquisición, el Hospital de la Reina no solo mejora su capacidad tecnológica, sino que refuerza su compromiso con una sanidad más segura, eficiente y centrada en el paciente, consolidándose como un referente en innovación médica en la comarca berciana.