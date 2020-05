El Gobierno autoriza finalmente las rebajas

El Gobierno ha publicado este sábado en el BOE una flexibilización de determinadas restricciones que entrará en vigor a partir de este lunes. Entre ellas se encuentra la autorización definitiva de las rebajas, tal y como han confirmado fuentes de Moncloa a COPE y se puede comprobar en el documento hecho público por el Ejecutivo.

“Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurarque no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario”, expone la disposición adicional tercera del capítulo relativo a las condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias.

Las rebajas, otro asunto con criterio cambiante para el Gobierno

En otra entrega del BOE publicada hace exactamente una semana, el Gobierno establecía que las comunidades que entrasen en la fase 1 de la desescalada podían abrir las tiendas con una superficie menor de 400 metros y con limitación de aforo. Eso sí, en una disposición adicional segunda se decía que esos establecimientos no podían anunciar rebajas.

La medida fue vista como una contradicción por parte del sector textil, lo que llevó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a asegurar que eran las aglomeraciones, y no las rebajas, lo que se prohibía en la orden del BOE. "No hay que interpretar lo establecido en la mencionada disposición adicional segunda en el sentido de que lo que se restringe y por tanto se prohíbe son las rebajas o promociones en sí mismas", señaló el ministerio en una comunicación a la patronal del textil, Acotex.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contradijo a Industria, Comercio y Turismo al asegurar en una de sus comparecencias posteriores quelas rebajas no estaban permitidas porque conllevaban aglomeraciones. "Hay que evitar las aglomeraciones. Puesto que las rebajas son un reclamo que puede facilitar aglomeraciones, no están permitidas", expuso el pasado miércoles. Para insistir de nuevo: "Todo lo que suscite aglomeraciones físicas no está permitido".

Finalmente, esa prohibición ha caído en saco roto con el contenido del BOE publicado este fin de semana, que supone la autorización de las rebajas y el remate a las idas y venidas del Gobierno con este asunto.

Las nuevas medidas de flexibilización del Gobierno

Más allá de la decisión con respecto a las rebajas, los territorios en fase 0 podrán abrir comercios sin cita previa, al igual que los centros educativos y de servicios sociales. Eso sí, no se podrán abrir terrazas ni hoteles, algo reservado para una fase 1 que también vuelve a permitir la caza o la pesca deportiva. En ella, locales de superficie mayor a los 400 metros cuadrados pueden abrir siempre y cuando respeten ese límite (igual o inferior) en sus espacios de reapertura al público.

En cuanto a los territorios en fase 2, ya pueden celebrar bodas al aire libre con un aforo máximo de 100 personas, reabrir los interiores de los locales con un aforo limitado al 40% de su capacidad o proceder a la reapertura de cines y teatros a un tercio de su aforo. Hay mayor amplitud de horario para realizar actividades deportivas y se pueden reanudar las ligas profesionales, aunque a puerta cerrada y sin público.