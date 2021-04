Fernando Fueyo inicia la creación de una obra artística que representa a la glicinia del Museo de la Radio

El artista Fernando Fueyo inició este viernes en Ponferrada la creación de una obra artística que representa el árbol, en concreto una glicinia que se encuentra en la Casa de los Escudos, donde actualmente está el Museo de la Radio. Se trata de uno de los edificios de patrimonio civil más importantes de la capital berciana, construido en el siglo XVIII.

Fueyo, considerado como “el pintor de cámara de los árboles” confesó que este árbol monumental le recuerda “a una señora venerable y elegante”. “Es la dama más antigua de Ponferrada y está viva, podría contar la historia de la ciudad”, apuntó.

Con esta obra, el artista pretende otorgar “honra a perpetuidad” a un ejemplar cuyas hojas y flores engalanan el edificio que alberga el Museo. “Ya es hora de que fijemos nuestra mirada en ella y la cuidemos porque está delicada. Por ley natural algún día desaparecerá, pero nos quedará su huella. En los próximos días tomaré apuntes, dialogaré con el árbol y observaré la luz en distintos momentos del día”.

El artista confesó que el trabajo le llevará unos meses. “No conviene que me apresure para poder sacar lo mejor de ella. La técnica de la acuarela no admite corrección de ningún tipo. No es fácil dibujar una glicinia, son miles de flores y hay que dar volumen, frescor y vivacidad. Será la glicinia la que indique el tamaño final de la obra”.