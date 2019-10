Fernández Mañueco en El Bierzo: “Sánchez nos ha engañado a todos y le va a salir el tiro por la culata”

“Pedro Sánchez nos ha engañado a todos los españoles y le va a salir el tiro por la culata”. Es la afirmación que hizo este domingo el presidente de la Junta y autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y añadió que el líder socialista simuló desde mayo “un falso diálogo, cuando lo único que quería era repetir las elecciones para sacar más diputados”.

Para Mañueco, Sánchez “pensaba que era listo pero los españoles lo han sido más” y le reprochó que haya comprometido 11.000 millones de euros que son de todos y de los que no se dispone todavía. En su intervención en Carradedelo, donde acudió a la celebración de los 40 años de creación del partido en la comarca del Bierzo, se mostró convencido de las posibilidades del PP para dar la vuelta al resultado electoral.

Pedro Sánchez, dijo, “no quiere gobernar, lo único que quiere es estar y estando no se gobierna. Se gobierna tomando decisiones y él no está tomando decisiones; lo hemos visto en Cataluña y en la economía. Se monta en el Falcon, se coge las gafas y no se preocupa de nada más”, criticó antes de pedir un esfuerzo de movilización a los militantes para ganar las elecciones porque “está al alcance de nuestra mano. Podemos y debemos ganarlas, movilizando a nuestros votantes y a los que no confiaron en nosotros. También a toda la gente que sí ha estado con nosotros”.

En la que supone su primera visita al Bierzo desde que asumió la Presidencia de la Junta, defendió la necesidad de “crear equipos con la gente joven, que el partido esté más fuerte y unido que nunca y recuperar ese espíritu del primer equipo directivo de la formación”. “Sois el muelle, el resorte que moviliza a nuestro electorado”, añadió a los asistentes antes de referirse a la confianza del PP en el mundo rural “frente a los dirigentes que se han convertido en apóstol de la Apocalipsis”. Su partido, dijo, garantiza los consultorios en todo el mundo rural, la educación en los pueblos y aboga por una transformación digital imprescindible para su desarrollo.

Mañueco, a quien precedieron en el uso de la palabra el presidente provincial, Juan Martínez Majo, y el comarcal, Raúl Valcarce, afirmó que su partido va a ser capaz, en territorios como la comarca berciana, de “plantear alternativas a quienes han cerrado las minas y están cerrando las térmicas sin plantear alternativas a cambio”.

Tras cuatro elecciones generales en cuatro años, apuntó, “la gente está harta, no tiene motivación”. Para combatir esta situación reclamó “convertir la desgana de la gente en ganas de cambiar la política en este país. Las ganas de cambio van a ser fundamentales para ganar las elecciones el 10 de noviembre. Necesitamos un Gobierno serio que sepa que debemos afrontar la política económica para crear empleo y para afrontar el futuro de España y la unión de todos los españoles”.

Además de pedir un esfuerzo en lo que considera “un momento propicio para el PP” reiteró su convencimiento de que el 10-N se puede “cambiar de rumbo en nuestro país” y trasladó a los presentes un mensaje del líder nacional, Pablo Casado, con quien estuvo en la jornada del sábado en Alicante. “Me pidió que os transmitiera su cariño y apoyo y os pidiera dejar las pestañas hasta el 10 de noviembre y le di la palabra de que es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un magnífico resultado en esta provincia y esta comunidad autónoma y se va a apostar por el futuro, que es Pablo Casado y el PP”, concluyó.

“Torra no está a la altura de Cataluña y los catalanes"

El presidente de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quiso censurar públicamente al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de quien dijo que “no está a la altura de Cataluña y de los catalanes”. Así lo señaló después de tener que aludir a la situación que se vive allí tras la sentencia del procés y enviar un mensaje de “apoyo, cariño y respaldo a nuestros paisanos y a toda la gente de bien de Cataluña que no quieren la violencia que se está viviendo”.

Para Mañueco, “quien genera división, enfrentamiento y odio en su pueblo no puede ser presidente de una comunidad autónoma” como tampoco puede serlo -añadió- quien no condena la violencia.

El líder popular autonómico se manifestó así en el día en que Barcelona ha sido escenario de una manifestación constitucionalista, convocada por la Sociedad Civil Catalana, en contra de la independencia, a la que han asistido los líderes de PP, Cs, Vox y el 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos.