El equipo de Gobierno niega haber otorgado nuevos permisos a la central de calor del barrio de Compostilla

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha negado este viernes haber otorgado nuevos permisos a la central de calor del barrio de Compostilla. De esta manera rechaza las acusaciones de falta de transparencia vertidas por la asociación vecinal de este barrio. “No hemos realizado ni un solo trámite administrativo. Todas las licencias, autorizaciones y permisos fueron otorgados en el anterior mandato por el anterior equipo de Gobierno”.

Además han subrayado que la asociación de vecinos “está en su derecho” de acudir al Comisionado de Transparencia, aunque calificaron de “intolerable” que acusen al Ayuntamiento de no respetar los derechos reconocidos en la ley para asociaciones y personas interesadas en los expedientes administrativos, un extremo que “no se sustenta en argumentos ni pruebas jurídicas”, aseguró el equipo de Gobierno a través de un nota de prensa.

En la misma línea, consideraron que el escrito incurre en un “grave error” al denunciar “sin aportar dato alguno” que el Ayuntamiento no ha notificado los nuevos permisos y autorizaciones otorgados. “El Ayuntamiento no ha notificado ningún nuevo permiso ni autorización porque no ha concedido ninguno, así que no ha habido ninguna falta de transparencia”, explicaron. Además lamentaron la “falta de rigor” del escrito de la asociación vecinal.

En ese sentido también recalcan que “el Ayuntamiento aún no ha firmado el contrato de suministro de calor a los edificios de titularidad municipal” y avanzaron que ese contrato “sólo se firmará si resulta ventajoso para las arcas públicas”. Además, puntualizaron que en estos momentos ni siquiera se ha elaborado un borrador de ese documento.