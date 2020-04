DISCÍPULOS DE HIPÓCRATES

Hoy quiero dar la enhorabuena a todos los profesionales sanitarios por vuestra encomiable labor. Sin lugar a dudas el mismísimo Hipócrates estaría orgulloso de todos vosotros.

No os habéis dejado amilanar por este virus diabólico del que se conocía muy poco y multiplicaba a los enfermos necesitados de atención en los hospitales, habéis luchado como titanes para recuperar a vuestros pacientes de las garras de la muerte, empalmando jornadas maratonianas, nunca os habéis rendido, ni siquiera cuando la situación se desbordaba os habéis permitido desfallecer, curtidos en mil batallas, vuestro ánimo no ha flaqueado jamás, porque estáis hechos de otra pasta, estáis hechos de vocación, sacrificio y generosidad, no habéis sido profesionales de la salud, únicamente, habéis representado el consuelo, el aliento ,la cara amiga y la última caricia de vuestros enfermos. Os habéis dejado la piel a jirones luchando contra este maldito virus y desgraciadamente también la vida, porque los héroes son mortales, por lo que quisiera transmitir mis condolencias a todas las familias que han perdido a un ser querido batallando contra esta pandemia en primera línea.

Se me rompe el alma cuando veo cómo fabricáis vuestras batas y calzas con bolsas de basura sujetas con cinta adhesiva, al comprobar los estragos del cansancio y la desolación en vuestras miradas, a pesar de los mensajes de ánimo que transmitís a la población porque han sido muchas y dolorosísimas las pérdidas y exhaustos tras horas de durísimo trabajo, os acercáis masticando el drama al umbral de vuestros domicilios con la incertidumbre y la zozobra lógicas al no saber si estáis poniendo en riesgo a vuestras familias, exponiéndolas a un posible contagio. Pero, aparcáis el miedo, como todos los valientes y seguís en pie combatiendo con vuestras hondas a Goliat. Mirando de frente impertérritos a la Parka.