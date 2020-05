‘UN DÍA MÁS ES UN DÍA MENOS’

Nuestro ‘Leitmotiv’, la esperanza de todos los ciudadanos que no se ha desvanecido a lo largo de estos dos meses de confinamiento, en los que hemos asistido atónitos a los estragos causados por la pandemia, que paralizaba el mundo y nuestro pequeño universo tal y como lo conocíamos, poniendo al frente a un batallón de héroes sin coraza , truncando cruelmente los sueños de cientos, de miles de personas a las que aún les quedaban infinidad de abrazos por repartir, metas que alcanzar y muchos, muchos atardeceres que contemplar; a los que en silencio, calladamente ha sorprendido la muerte, porque esta enfermedad no es compasiva, no entiende de ilusiones o de alegrías.

A todos ellos va dedicado este emotivo homenaje convertido en canción, que ha hecho posible Miguel Ángel Cabero, compositor de este tema ‘Un día más es un día menos’ y miembro del dúo berciano ‘Nunca fuimos ángeles’ rodeado de un magnífico elenco de artistas ‘Made in El Bierzo’ que han dado forma a este maravilloso proyecto, como Carlos Barrios, Javier Rodríguez, David Carrete, Miguel Rivas, Mauro Otero, Fernando Álvarez, Samuel San Juan, Jorge Vallines, Nathalie García, Cristina Falagán, Luis Toral, y Mónica Lizarralde, con la colaboración especial del mítico locutor Fernandisco. Una bonita iniciativa de indiscutible marchamo berciano, con sello de calidad personal y profesional.