Detenido en Ponferrada un hombre en una operación contra la venta de medicamentos ilegales

La operación de la Policía Nacional que ha permitido intervenir 20 millones de dosis de medicamentos ilegales y desarticular la organización criminal que los distribuía ha tenido como consecuencia el ingreso en prisión de un hombre que fue detenido en Ponferrada por funcionarios de la Comisaría de la capital del Bierzo por su implicación en esta red.

Los agentes han detenido a diez personas por delitos de organización criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y han llevado a cabo doce registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Los medicamentos incautados podrían haber generado 80 millones de beneficio en el mercado negro.

Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima. Además, sólo aceptaban pago en efectivo y el método que utilizaban tanto para los envíos de producto como para la recepción de dinero era totalmente seguro.