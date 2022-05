La Deportiva gana en casa, en el Toralín, ante el Burgos (3-1) y sigue en la lucha por el play off

La Ponferradina ha conseguido la cuarta victoria consecutiva tras ganar en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Burgos (3-1), en la trigésima novena jornada de LaLiga SmartBank. Los goles bercianos de José Naranjo, en el minuto 19, Ríos Reina, en el 40 y Saverio, en el 84, y el tanto burgalés lo materializó Guillermo, en el 69. De esta manera, los blanquiazules se colocan ahora con 63 puntos en la séptima posición de la clasificación y a tan solo un punto de las posiciones de play off.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, Copete y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a Dani Ojeda, Agus Medina, Erik Morán y José Naranjo, el ataque fue para Edu Espiau y Sergi Enrich como delantero centro. Hubo tan solo una novedad en la alineación, la de Copete en el centro de la zaga, por José Amo, respecto a la jornada anterior donde los bercianos ganaron, (4-2), también casa, ante el Fuenlabrada.

El partido arrancó con muy pocas ocasiones y con mucho juego en el centro del campo. Hubo que esperar hasta el minuto 14 para ver la primera ocasión con un centro peligroso de Paris Adot que atrapó Herrero.

Cuatro minutos más tarde la Deportiva no falló y se adelantó en el marcador por medio de José Naranjo. El balón lo colgó Ríos Reina para que Dani Ojeda lo tocase de cabeza y apareció en ese momento el ‘20’ de los blanquiazules para enviar el balón al fondo de la red y así poner el 1-0 en el marcador.

En el 26, nueva opción para José Naranjo que remató fuera por muy poco tras gran centro de Paris Adot. Cuatro minutos después estuvo muy cerca de marcar Dani Ojeda, pero finalmente el esférico se le fue al palo.

En el 40, la Deportiva puso el 2-0 con un auténtico golazo de Ríos Reina tras un gran lanzamiento de falta. Con este resultado se llegó al final de los primeros 45 minutos.

La segunda parte arrancó con una gran ocasión para la Deportiva protagonizada por Sergi Enrich, pero apareció de forma brillante Herrero para realizar una gran intervención y así el evitar el tanto deportivista. Segundos después Dani Ojeda tuvo un disparo que se marchó fuera por muy poco.

La siguiente opción para los bercianos fue en el 60 con un remate de Edu Espiau que no estuvo fino en la definición y el balón se paseó por área, pero no encontró rematador. Un minuto después, lo intentó el Burgos con un disparo de Pablo Valcarce que detuvo Amir de forma brillante.

Los castellanos lo siguieron intentando y en el 69 acortaron distancias en el marcador. Todo arrancó con una disputa de Pablo Valcarce con Paris Adot y el balón le llegó al delantero Guillermo que batió a Amir a placer para poner el 2-1. La jugada fue protestada por los jugadores de la Deportiva ya que solicitaban falta sobre Paris por parte de Pablo Valcarce.

Tras el gol de los burgaleses, la Deportiva tuvo una buena reacción y siguió creando ocasiones de gol. En el 76 la tuvo Agus Medina y apareció nuevamente Herrero para realizar una gran parada. En el 81, el disparo en esta ocasión fue de Dani Ojeda y el portero del Burgos volvió a demostrar sus reflejos para atajar el balón.

En el 82, respondieron los castellanos con un centro desde la izquierda y Guillermo apreció para rematar y cabecear a bocajarro, pero Amir con grandes reflejos realizó una gran intervención, en concreto estirándose y enviando el esférico a saque de esquina.

En el 84, los de Bolo sentenciaron definitivamente el choque con el 3-1 que consiguió Saverio tras un contragolpe y un falló de la defensa del Burgos. La mala noticia fue que poco después el propio Saverio sufrió una lesión y tuvo que retirarse del terreno de juego en camilla y el equipo berciano encaró los últimos minutos con diez jugadores. El resultado se mantuvo y así se alcanzó el final del partido con el 3-1.

Tras esto, la Ponferradina sigue en la zona alta de la clasificación, en concreto en la séptima plaza, pero ahora con 63 puntos y a tan solo un punto de las posiciones de play off a Primera y el Burgos se mantiene de forma cómoda en posiciones de mitad de la tabla con 50 puntos. La Deportiva disputará el próximo partido de liga el sábado, 14 de mayo a las 18:15 horas fuera de casa, en tierras pucelanas, en el estadio Nuevo José Zorrilla, ante el Real Valladolid.

FICHA DEL PARTIDO

3-Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pascanu (José Amo, min. 46), Copete, Ríos Reina, Dani Ojeda (Paul Anton, min. 84), Agus Medina, Erik Morán, José Naranjo (Saverio, min. 68), Edu Espiau (Saúl Crespo, min. 80) y Sergi Enrich (Yuri, min. 68). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

1-Burgos: Herrero, Raúl Navarro, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Zabaco (Saúl Berjón, min. 60), Matos, Ernesto (Guillermo, min. 60), Mumo (Álvaro, min. 77), Andy, Pablo Valcarce y Claudio Medina (Juanma, min. 60). Entrenador-Julián Calero.

Goles: 1-0 min. 19 José Naranjo, 2-0 min. 40 Ríos Reina, 2-1 min. 70 Guillermo, 3-1 min. 85 Saverio.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Colegio Navarro). Amonestó con tarjeta amarilla a Matos (min. 44), Paris Adot (min. 89) y Erik Morán (min. 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima novena jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio El Toralín de Ponferrada (6.651 espectadores).





