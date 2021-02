3 denuncias por no llevar mascarilla y 19 por no respetar el toque de queda en Ponferrada en el fin de semana

La Policía Municipal de Ponferrada ha impuesto durante el fin de semana 3 denuncias por no llevar mascarilla obligatoria al aire libre o no respetar la distancia de seguridad y 19 por no respetar el toque de queda que limita la libertad de circulación en horario nocturno.

Además, los agentes intervinieron en cuatro fiestas privadas en las que se dieron cita personas no convivientes y se incumplieron las medidas sanitarias que tratan de frenar los contagios. En concreto fueron sancionados los once asistentes a estas fiestas ilegales. También se denunció a otro ciudadano por saltarse el cierre perimetral entre provincias.

En cuanto al tráfico, el fin de semana se saldó con cuatro accidentes en las calles de la ciudad, aunque en ninguno de ellos se registraron heridos de consideración.