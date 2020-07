Denuncian a 23 jóvenes por hacer botellón y no cumplir las medidas de seguridad en Ponferrada

La Policía Muncipal de Ponferrada ha denunciado a 23 jóvenes por hacer botellón y no cumplir las medidas de seguridad. Los agentes van a proponer sanciones de 200 euros para estos 23 jóvenes que durante el fin de semana protagonizaron una concentración en la que se consumía alcohol en la vía pública y no se respetaban, sin llevar mascarilla, la distancia de seguridad.

Serán denunciados tanto por consumo ilegal de alcohol en la vía pública como por incumplir la normativa de seguridad vigente en materia de protección de la salud pública de los ciudadanos.

“Estas conductas no son admisibles. No estamos consiguiendo llegar como quisiéramos a los jóvenes, que lo hicieron fenomenal durante el confinamiento, pero ahora es difícil convencerles de que es un riesgo. No conseguimos llegar a ellos y, lamentablemente, tendremos que denunciarles”, ha apuntado el Intendente de la Policía Local, Arturo Pereira.