La cuarta marcha solidaria contra el cáncer en Ponferrada tendrá lugar este domingo, 24 de octubre

La Asociación Española Contra el Cáncer realiza ya por cuarto año consecutivo su carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer en la ciudad de Ponferrada.

La denominada ‘IV Ponferrada en Marcha’ tendrá lugar este domingo, 24 octubre desde las 11:00 horas de la mañana y hasta las 14:00 horas de tarde, con un recorrido por las principales calles de la ciudad. La salida tendrá lugar desde el pabellón municipal Lydia Valentín, en la calle José Luis Sáez.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el sábado en las instalaciones de Decathlon en horario de mañanas de 11:00 a 13:30 horas y tardes de 18:00 a 21:00 horas y el mismo día de la carrera antes del comienzo de 10:00-10:30 horas en la salida. Los usuarios que los deseen también podrán inscribirse de forma online en la web: rockthesport.com (https://inscripcionesenmarcha.aecc.es/es/evento/iv-en-marcha-ponferrada).

La carrera está dentro de las actividades de prevención de la asociación, ya que realizar actividad física a diario es un factor de protección, especialmente en el cáncer colorrectal y en el cáncer de mama. Sumado a otros factores protectores como una alimentación sana, no fumar y no beber alcohol, podría evitar el 50% de los casos de cáncer. Por desagracia actualmente en España, el 44,4% de la población de 15 o más años no hace ejercicio y ocupa su tiempo de ocio de forma sedentaria, el cual llega a ocasionar hasta 4 millones de muertes al año.