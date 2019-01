Concierto familiar de Luigi Puck en la Sala Río Selmo

Luigi Puck, cantautor infantil, soñador empedernido con una guitarra como bandera, personaje tan tierno como disparatado, ofrecerá un concierto para toda la familia en la Sala Río Selmo este jueves, 3 de enero, a las 18 horas, acompañado de su banda al completo, que incluye El Solito Trovador (acordeón, coros), Anxo Seco "Honky Tonky" (teclados) y Coco López (percusiones, coros). Las localidades están a la venta y el concierto se considera Fundación Baby Friendly, de tal forma que los bebés menores de dos años pueden asistir recogiendo invitación en taquilla.

Luigi Puck canta a la infancia desde los ojos de la infancia, conectando con los más pequeños de una manera muy especial, desde el respeto y la simpatía, desde el corazón, desde el continente y el contenido.

Luigi Puck es en la actualidad un auténtico referente de la escena alternativa en cuanto a música infantil se refiere. Autor e intérprete de canciones para niñas y niños, Luigi Puck es la antítesis de los espectáculos infantiles convencionales. Empezando porque Luigi Puck no es un espectáculo, sino una experiencia. Sus concierto​s​ por toda la geografía nacional se cuentan por éxitos y su disco “Kolilá koliló“, con arreglos y producción de Fetén Fetén, es sin duda uno de los trabajos para público infantil más interesantes y exitosos que se han hecho en los últimos años.

Fruto de este éxito, ha participado en numerosos festivales de artes escénicas dedicados a los más pequeños (Pichikids 2016… etc), festivales multidisciplinares para todos los públicos (Festival de la Luz 2018… etc) o encuentros educativos de ámbito estatal (FACE 2017… etc). Ha alcanzado el número 1 con alguna de sus canciones en emisoras especializadas en música infantil como Baby radio o Pequeradio y ha aparecido en diversos programas de Radio 3-RNE, TVG, TVCyL y TVE. Además, ha sido recomendado en un sinfín de webs y blogs dedicados a la maternidad, crianza respetuosa, educación o el ocio infantil.

Bajo la piel de Luigi Puck está Luis Aínda, reconocido cantautor con casi 25 años en la escena de la canción de autor de este país con varios trabajos discográficos reseñables como “Algunas canciones de arcilla” (1998), “Pájaros en la cabeza” (2001) o “El mundo no se acaba” (2009), libros de poesía como “A cor das bágoas (El color de las lágrimas)” (2006) y “Luz in móvil” (2011), además de premios y participaciones en diversos certámenes nacionales e internacionales..

Actualmente Luigi Puck, entre otros proyectos, se encuentra inmerso en la producción de su nuevo trabajo discográfico.