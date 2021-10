Con perspectiva- “Vístete de otoño”

“VÍSTETE DE OTOÑO“

El otoño avanza a pasos agigantados invitándonos a realizar ese necesario cambio de armario. Ya apetece vestirse con tejidos más amorosos y calentitos además de envolvernos en los distintos matices que nos ofrece una amplia gama de colores acorde con la recién estrenada estación.

Esta temporada el punto sigue siendo tendencia absoluta. El conjunto de dos piezas en color beige o toffe es un Must que nos ayuda a conformar un look abrigado, cómo, versátil y con mucho estilo. No podemos olvidarnos del Denim ese tejido fetiche, omnipresente temporada tras temporada en todas las colecciones que nos presentan los grandes diseñadores, que adquiere, si cabe mayor relevancia de la mano de la firma Hermes que nos propone el ‘Raw Denim’. Looks compuestos por faldas midi, abrigos tres cuartos, minis, jeans, camisas y cazadoras vaqueras en una tonalidad más oscura de lo habitual. Atrévete con esta tendencia que promete no defraudar.

Ríndete a los estampados geométricos rombos, cuadros y al archifamoso ‘Animal Print’ que sigue dejando huella, también está temporada. Serán clave para encumbrar y redondear cualquier estilismo. Lúcelo en prendas exteriores, parlas, blazers, abrigos, cazadoras concediéndole un marcado y merecido protagonismo. Apuesta por el ‘Quilting’ o lo que es lo mismo los diseños acolchados propios de las prendas de abrigo, que ahora aparece en vestidos, pantalones, jerséis e incluso accesorios.

Repite con gran éxito el ‘Athleisure’ y el ‘Comfy’ que reinaron en el Street style la temporada pasada, seguidos muy de cerca por el estilo militar, camuflaje, tonos arena, kaki, pantalones cargo o con puño en el bajo tomarán el asfalto como por arte de magia. El sempiterno traje sastre, un clásico por antonomasia, ese eterno masculino que se reinventa y se torna más femenino cada temporada. Chaquetas oversize y pantalones XXL que se combinan con tops lenceros y cinturones para darle ese toque de glamour y feminidad a nuestro atuendo.

La suavidad y delicadeza de los colores pastel rivalizarán este otoño con tonos como el naranja, el fucsia, el amarillo, el lila, el azul Klein o el verde. Aportando una dosis extra de vitalidad alegría a nuestro armario que huye de los colores tristes y apagados. ¡No esperes más y vístete de Otoño!













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.