Con perspectiva- “El sueño de Ainhoa: Curarse”

“EL SUEÑO DE AINHOA: CURARSE”

Hoy quiero hablaros de una persona muy, muy especial. Se llama Ainhoa Prieto Méndez y como cualquier chica de su edad, está jovencísima ponferradina de 23 años atesora un sinfín de proyectos, ilusiones y sueños por cumplir.

Ainhoa posee una sonrisa realmente preciosa y una mirada límpida que transmite una enorme bondad y te cautiva desde el primer instante. Su hablar pausado, su serenidad denota una madurez inusitada para su edad. Tal vez fruto del calvario que está sufriendo desde hace dos años, cuando comenzó su peregrinaje por varios hospitales hasta obtener un diagnóstico definitivo y poco alentador. Ainhoa padece una serie de síndromes del espectro compresivo vascular: El síndrome del Cascanueces, Wilkie, Arcuato, May -Thurner y congestión pélvica. Cinco enfermedades catalogadas como “raras" que no se investigan como debiera por falta de presupuesto y carecen por tanto de un tratamiento determinado al ser prácticamente desconocidas.

Trastornos que impiden a nuestra joven amiga disfrutar de una vida plena. El dolor se ha convertido en su inseparable compañero de viaje, comparte protagonismo con la fatiga crónica, las taquicardias y la imposibilidad de ingerir alimentos sólidos, por lo que se ve obligada a llevar una dieta basada en batidos energéticos. Dolencias que afectan a la movilidad y lógicamente a su estado anímico.

Sin embargo, detrás de su apariencia frágil y delicada, se esconde una voluntad férrea, una luchadora nata que no ha dejado de pelear para dar visibilidad a estas enfermedades raras, lo que la impulsó a organizar una campaña de recogida de firmas para trasladar su caso a las Cortes de Castilla Y León demandando más investigación y tratamientos. Aun habiendo logrado su objetivo y conseguir esas 500 firmas, la pandemia obligó a dar carpetazo al asunto.

Ahora, por fin se atisba esa luz al final del lóbrego túnel. El milagro en forma de operación se encuentra en un hospital privado de Málaga y se traduce en 40.000€. Las expertas manos de un cirujano especialista en angiología y cirugía vascular la liberarían de cuatro de los cinco síndromes que la aquejan. Intervención quirúrgica propuesta para mediados del mes de febrero, por lo que sin dudarlo, nuestra protagonista ha puesto en marcha una campaña de donaciones, para recaudar fondos y recobrar así la salud. A través de la página, solo tenemos que buscar cirugía de síndromes compresivo vasculares, en un link se explica de forma clara y concisa todos los pasos a seguir para realizar las aportaciones que permitirán a Ainhoa ver su sueño hecho realidad, curarse.

Hasta la fecha se han recaudado 22.483€, el reto llegar a esa meta 40.000 €.

Ainhoa, los que tenemos la fortuna de conocerte sabemos de tu tenacidad y aplomo, por eso sabemos que no vas a dar cuartel en esta lucha y por supuesto no vas a rendirte hasta conseguirlo. Así que vamos a formar parte de ese sueño, contribuyendo con nuestras donaciones. Porque ayudar al que lo necesita, no solo es parte del deber sino de la felicidad (José Martí).

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.