Con perspectiva- “Prêt -á- Porter”

"COMPLEMENTOS: “PRÊT -Á- PORTER”

De inspiración ‘Kitsch’ marcado aire retro y nostálgica mirada a los 90, así serán los accesorios que marcarán la pauta a seguir esta primavera-verano. Los clásicos renovados conviven con gran acierto con las piezas más novedosas encargadas de aportar frescura y originalidad a nuestros estilismos.

Esta temporada impera la comodidad, por lo que, no nos quitaremos los mocasines, un clásico atemporal siempre de actualidad que dará mucho juego a la hora de combinar con cualquier atuendo, de mil colores y estampados, las bailarinas hiperfemeninas y coquetas no dejarán de sorprendernos. Pasearemos por los 90 subidas en plataformas excesivas casi extravagantes, reversionadas por los artesanos del buen gusto, como hemos visto en las colecciones de Versace, Prada o Miu Miu. Los famosos ‘Mary Jane’, el modelo favorito de las ‘insiders’ también en boga esta primavera compartirá protagonismo, cuando las temperaturas nos lo permitan, con las favorecedoras sandalias romanas que abrazan las piernas alargándolas hasta el infinito con sus tiras entrelazadas o las llamativas ‘ugly sandals’ dispuestas a poner la nota discordante también este verano. ‘Logomania al poder’ en los cinturones que exhiben sin complejos la marca de sus creadores Gucci, Carolina Herrera, Moschino o Valentino adornan vestidos, chaquetas, cardigans o jerséis revelando exquisita la figura femenina.

El mundo de la joyería y la bisutería sigue fiel a los pendientes de aro en tamaño XXL en dorado y plateado aptos para combinar con cualquier look. Pulseras, collares y chockers de eslabones, mallas y grandes cadenas se rematan como novedad, esta temporada con cierres tipo arnés o candados, sumando un plus de singularidad a estas creaciones.

Coloridos pañuelos, sombreros, viseras y ‘bucket hats’ nos protegen del sol a golpe de estilo. Los pañuelos se reinventan formando parte de cualquier atuendo así los veremos anudados a los bolsos, en formato cinturón, a modo de top ‘bandeau’ o tipo pirata, la propuesta más cool y atrevida. A la hora de potenciar nuestros peinados horquillas y diademas harán lo propio, pues continúan su reinado una temporada más, en esa apuesta por el estilo colegial, tan del gusto de las grandes firmas. Las horquillas resurgen como grandes piezas decoradas con cristal y perlas combinándose entre sí para adornar nuestro cabello mientras que las diademas hiperfinas, casi imperceptibles se asemejan a tiaras cuajadas de piedras de colores y perlas reivindicando ese estilo ‘preppy’ popularizado por la Maison Chanel.

El bolso, es sin duda el accesorio estrella, nuestro gran aliado, imprescindible en nuestros looks diarios. Es un complemento capaz de modificar y cambiar radicalmente de estilo un “outfit”. Este año aparecen por partida doble ,así surge el ‘Double bag’ que consiste en llevar dos bolsos en un mismo look , un modelo mini , tipo bandolera combinado con un bolso de mano; tendencia que ya arrasa en el street-style, al igual que los bolsos con asa de cadena que se han convertido en un ‘Must Have’ de la temporada, los acolchados y cómo no los bolsos hipervitaminados gracias a esa paleta de colores que tiñe nuestros bolsos en tonos pastel, lila, rosa o amarillo y qué decir de los bolsos metalizados con detalle joya, un acierto seguro porque aportan un toque de glamour y sofisticación a nuestros looks más casual.

Las gafas de sol, reciben a la nueva estación en clave maxi siguiendo al pie de la letra, los caprichosos dictados de la moda y se apuntan irremediablemente a la corriente más es más proporciones maximalistas, grandes marcos, monturas recargadas, casi barrocas, cristales rectangulares y achatados.

que configuran looks vanguardistas y urbanos en propuestas súper coloristas y alegres que dan la bienvenida a la primavera a lo grande. Collares de eslabones, horquillas, diademas de perlas, brillos, metalizados, colores ácidos, gafas de sol XXL, Prêt -á- Porter en clave maxi y adelántate a la primavera.







