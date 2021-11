Con perspectiva- (“Porque el hambre nos espera")

“PORQUE EL HAMBRE NOS ESPERA”

Porque el hambre no espera, porque la necesidad es acuciante, porque la terrible pandemia de coronavirus que asoló al mundo, también azotó con fiereza a nuestra comarca, cebándose con muchos hogares en el Bierzo, porque la brecha del paro, la desigualdad, la carestía desgraciadamente se ha hecho aún mayor, tras el estallido de la Covid-19 y parece no tener fecha de caducidad. Se cronifica el precariado y aumenta exponencialmente el número de personas desfavorecidas que se encuentran en una situación extrema, desempleados y sin ingresos se han visto abocadas a acudir al Banco de Alimentos del Sil en busca de ayuda, porque el hambre no espera. Ante la creciente demanda el Banco de Alimentos del Sil, ha organizado una campaña de recogida de alimentos que arranca el 19 de noviembre y se prolongará hasta el día 25 del mismo.

Debido a la pandemia de Covid-19 y con el fin de garantizar la seguridad de voluntarios y donantes, tratando de evitar contagios, esta ONG ha habilitado como ya hiciera el pasado año un formato de donación, diferente a la recogida presencial en tiendas y supermercados como era habitual. Así los interesados podrán participar online en esta campaña a través de la página web del Banco de Alimentos www.granrecogidadealimentos.org o bien haciendo su donación directamente al pasar por caja. Porque el hambre no espera.

Colabora con el Banco de Alimentos del Sil, con tu ayuda esta gran recogida de alimentos será todo un éxito.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.





