Con perspectiva- “Oda al color”

“ODA AL COLOR”

Acabamos de estrenar la tan ansiada primavera. La luz y las temperaturas propias de esta época del año nos invitan a salir y a disfrutar del estallido de la naturaleza. Mientras nuestros armarios se desperezan del letargo invernal inundándose de notas de color. Blanco, amarillo, azul o naranja destacan sobremanera desterrando los colores oscuros típicos del invierno. Tejidos más livianos como el algodón, la seda o el lino toman el relevo. Los abrigos, las parkas, los jerséis y las botas ceden protagonismo a regañadientes a las blusas, los vestidos, las camisetas, las alpargatas y las sandalias.

Se imponen los estampados florales, geométricos que rivalizan con el omnipresente estilo ‘Navy’ el ‘Look Minimal’, el ‘Sport Chic’ o el ‘Total Denim’. Tendencias que se cuelan en nuestro guardarropa como por arte de magia. Te rendirás al romanticismo de la camisa blanca con lazada y mangas abullonadas, volúmenes extra, que redefinen la silueta. El encanto de la sempiterna camisa blanca impoluta, en su versión clásica o bien ‘Oversize’ no tiene competencia a la hora de crear infinidad de estilismos de lo más variado, desde los más elegantes o formales a los más casual. El resultado sobresaliente.

Imprescindible esta temporada el famoso ‘Cropped Top’ que aparece en todas las quinielas de la mano de diseñadores y firmas como Jacquemus, Miu Miu, Isabel Marant o Versace. ¡No te quitarán ojo! Así como el top con aberturas estratégicas ‘Cut Outs’ de forma redondeada con las que puedes jugar al despiste o transformar un look añadiendo superposiciones.

Hacen furor los tops en tejido de re, de inspiración marítima, estampados caleidoscópicos, tops inspirados en trajes de buceo, adornados con artilugios pesqueros en colores flúor, imperan los broches en forma de estrella de mar. El color indudablemente el azul evocando el mar, pero azul metalizado. Como accesorios que redondean y elevan el look perlas y más perlas que aportan el toque de glamour y distinción. Apuesta por los pantalones anchos de tiro alto, estilo sastre, por supuesto con pinzas y amplios de pierna. ¡No te arrepentirás!

Un ‘Must Have’ de la temporada el traje sastre en color azul bebé que muestran en sus colecciones Loewe, Chloé o Miu Miu elegancia serena que te permite lucir perfecta en cualquier ocasión ¡Acierto seguro! Arrasa el ‘Look Minimal’ jerséis finos de cuello redondo o cuello pico coordinados con pantalones sastre, tops ajustados o si lo prefieres un sencillo vestido estilo años 90, priorizando el binomio ganador ‘Black and White’. Si decides darle una nota de color elige el atractivo y favorecedor rosa, que se postula como triunfador absoluto en todas sus tonalidades: pastel, melocotón, flúor e incluso fucsia, siempre y cuando sea el único color del outfit. Te aseguro que no pasará inadvertido.

Los vaqueros presentes en todas las propuestas y colecciones hacen un guiño esta temporada a los años 2000. Sé fiel a la consigna ‘Denim on Denim’ y apuesta por el ‘Total Look’. La gabardina al igual que la camisa Blanca no pueden faltar en cualquier fondo de armario. Imprescindible para estos locos días primaverales de lluvias y temperaturas agradables que nos resguardan de un inesperado chaparrón y combinan con cualquier estilismo. La gabardina se reinventa desde el clasicismo más absoluto que preconiza la firma inglesa Burberry a los estampados novedosos de flores y cuadros, plastificada, de piel o con detalles ‘Gorpcore’ como nos propone Victoria Beckam o la firma The Row.

Con el estallido de la pandemia, el confinamiento y el auge del teletrabajo la moda también ha dado un giro de 180°, un viraje que nos ha llevado a vestir ropa más cómoda e informal para adecuarse a las nuevas necesidades, que nos permita teletrabajar y estar siempre arregladas dentro y fuera de casa.

Así arrasan mezclas imposibles como tops con lentejuelas combinados con leggings blusas con lazada y pantalones de chándal que definen el denominado ‘Business On Top’ o ‘Comfort Down Below’ esas prendas ‘On Screen’ de rabiosa actualidad.

Combinación ganadora la formada por la túnica con pantalones que ya se asomaba, aunque tímidamente a las pasarelas la temporada pasada y este año arrasa en el ‘Street Style’. Propuestas irresistibles que llenarán tu armario de alegría esta temporada. Y tú ¿ya estás en modo primavera?





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

