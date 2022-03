Con perspectiva- “Eterno verano al sol”

“ETERNO VERANO AL SOL”

Recién estrenada la primavera y con la cabeza puesta en la llegada del verano, los días extra largos, las temperaturas bonancibles y cómo no las interminables jornadas de playa, no podemos dejar de pensar en los looks playeros que luciremos este 2022. El bañador fiel a los caprichos de la moda, se reinventan esta temporada de mil maneras distintas. Siempre en clave elegante y chic nos conquista por su versatilidad y sus más que atractivas propuestas. En versión trikini será una de las opciones más sofisticadas para disfrutar del sol sin perder un ápice de glamour.

Escotes de vértigo, cuadrados, redondos, asimetrías o Cut outs estratégicos serán la tónica general a la orilla del mar, en color negro, azul marino o marrón chocolate. La Maison Chanel en su aplaudida colección ‘Ready To Wear’ apuesta por el sempiterno binomio “Black & White”, modelos en los que no pueden faltar las llamativas cadenas doradas cuajadas de perlas que descienden sensuales cual cascadas adornando la cintura, marchamo indiscutible de la famosa firma francesa.

Haciendo un guiño a las gráciles bailarinas de ballet, el bañador se transforma en un favorecedor maillot añadiendo una manga corta que estiliza y alarga los brazos ensalzados con delicadeza la figura femenina. Bañadores y bikinis se adornan con espectaculares volantes quasi flamencos, de inspiración naïve que aportan un plus de elegancia y estilo. Los bikinis pasearán por la playa festoneados, fruncidos, de corte bandeau, tipo triángulo, con cinturón o los renovados bustier evocando al célebre corsé.

Missoni, Cavalli, Louis Vuitton, Andrés Sardá, Dolores Cortés o Custo Barcelona revolucionan el ‘Swimwear’. Sumergiéndose en un mar de color con colecciones hiper vitaminadas, alegres y rompedoras en las que abundan los colores flúor, los estampados, el ‘Animal Print’, los tonos tierra, cognac, beige o chocolate salpicado de motivos marineros en un ‘Mix and Match’ de combinaciones eclécticas en apariencia imposibles, que empatan a la perfección y sin duda ilustrarán nuestro verano ‘Comme il faut’.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

