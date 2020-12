Con perspectiva- “Conociendo el Bierzo”

"CONOCIENDO EL BIERZO"

Con la llegada de la Navidad y por ende de las vacaciones escolares, disponemos de tiempo libre para disfrutar de estos días con los más pequeños de la casa y realizar infinidad de actividades en familia. Os propongo un plan:

A 17 Km. de Ponferrada, Espinoso de Compludo, nos recuerda a un pueblecito salido de un cuento de los hermanos Grimm, las casas rehabilitadas con un marcado carácter rústico, con tejados de pizarra, balcones de madera, sus calles empedradas y las chimeneas humeantes en esta época del año, hace que nos parezca una postal navideña. Prácticamente deshabitado en el año 1996 debido a los estragos del éxodo rural, por fortuna ha logrado recuperarse y convertirse en uno de los referentes más importantes de turismo rural de la comarca puesto que cuenta con todos los atractivos necesarios para enamorar a los visitantes.

La historia de Espinoso de Compludo está marcada por distintos pueblos: Astures, Romanos, Visigodos e incluso los Caballeros Templarios que han dejado su impronta desde tiempos inmemoriales. Actualmente es paso obligado de peregrinos de camino hacia Santiago.

La iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo Románico, se erige majestuosa, dando la bienvenida al viajero. Consagrada por el Obispo Amadeo en 1144 asombra a propios y extraños.

Respirar a pleno pulmón la naturaleza que se nos antoja altiva y soberbia, mientras contemplamos atónitos el paisaje, es todo un lujo.

El frío invernal, invita a degustar los suculentos platos de El Bierzo, elaborados como manda la tradición por las manos expertas de Marta en ‘La Taberna’ de Espinoso de Compludo, aunque no sabrás qué elegir, un variadísimo menú en el que no puede faltar nuestro cocido berciano, el famoso estofado de rabo, un puchero medieval de chuparse los dedos o el pollo relleno al horno ,entre otros muchos manjares, un auténtico festín y qué deciros de su famosa “ Cena Medieval" todos los meses organizan una espléndida velada que os hará retroceder al Medievo.

Después de saborear el riquísimo café acompañado de un generoso trozo de tarta de queso con castañas, que sabe a gloria en estas fechas tan señaladas, no puedes dejar de visitar el original Belén de Pin y Pon, con el que nos obsequian desde hace algo más de tres décadas, las hermanas Fernández San Juan, que por cierto hacen suyo el refrán que reza: “De casta le viene al galgo.." ya que provienen de una familia de arraigada tradición de Belenistas en Ponferrada. Últimamente es Marta Fernández San Juan que con mimo, pasión y una ilusión sin límites que ni siquiera ha conseguido minar la terrible pandemia de coronavirus, Marta prepara este simpático Belén con los muñequitos de los años 80, poniendo la nota de color a la Navidad con estos juguetes, ya descatalogados que os garantizo harán las delicias de niños y mayores. El archiconocido Belén de Pin y Pon, un clásico que este año y por primera vez comparte protagonismo con una fantástica colección compuesta por 35 Nancys que gracias a la enorme generosidad de Sandra Belén Voces podremos admirar y estoy segura de que a más de una nostálgica, entre las que me incluyo nos transportará de inmediato al dulce patio de la infancia. A la ornamentación navideña se suma un encantador árbol decorado con las muñecas Barriguitas de todo el mundo que será el centro de todas las miradas. La joya de la corona, sin duda la maravillosa exposición ‘Artebaida’, nacida en 2018 que tras once años de minucioso trabajo ve la luz gracias a su artífice y creador Federico Fernández, más conocido por sus paisanos como ‘Fico’. La muestra está compuesta por dos grandes maquetas, recrea fielmente en la primera de ellas, la ciudad de Ponferrada en la época medieval, mientras que la segunda está dedicada a las construcciones típicas de esta comarca como los castros prerromanos o las pallozas.

Legado que su hija Marta junto con su esposo Juan Carlos han querido transmitir a las generaciones venideras, dentro de su proyecto ‘Vita, Natura et Legenda’, auténticos promotores, de este pueblecito de singular belleza.

No terminan aquí las sorpresas, porque los más de 20 artesanos que exponen sus obras en la sala ‘Artebaida’ quieren cual Reyes Magos regalarnos su arte, donando una pieza que entrará a formar parte de un sorteo que se realizará el día 6 de enero. Una Navidad atípica la que nos ha tocado vivir debido al coronavirus, que en Espinoso de Compludo nos invitan a celebrar con la esperanza y la ilusión propias de un niño.

Cae la noche en Espinoso de Compludo y se enciende la magia de la Navidad con multitud de luces que con sumo gusto iluminan este pueblecito, de ensueño en el que los duendes se dan cita por Navidad.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.