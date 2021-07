Con perspectiva- “Armario Cápsula”

“ARMARIO CÁPSULA"

El objetivo del llamado “Armario cápsula” no es otro que ayudarnos a ahorrar en ropa, sacándole el mayor partido, ya que únicamente necesitaremos comprar una serie de prendas con las que crearemos distintos looks, combinándolas de mil formas. La idea por tanto es “confeccionar” un armario perfecto con prendas básicas que nunca pasarán de moda. Así podremos conjugar los básicos con artículos de actualidad, dependiendo de la temporada en la que nos encontremos. Estas son las prendas que no pueden faltar en tu armario cápsula de verano. Imprescindible en la época estival una camiseta de rayas con la que improvisar un fantástico look ‘Navy’. Una camiseta básica con la que ilustrar atuendos más “casual" y desenfadados. Un top lencero, ideal para ir más arreglada y para componer infinidad de looks, entre otros, los de noche. El famoso top de crochet, tendencia clave esta temporada en color nude, será tu mejor aliado a la hora de conformar infinidad de ‘Outfits’.

No puede faltar en nuestro guardarropa la elegancia atemporal de una camisa blanca el clásico blazer apuesta segura en cualquier época del año al igual que la cazadora vaquera siempre de actualidad, o el pantalón recto en color camel. Combo genial que nos permitirá ir perfectas a la oficina, a una cena o a un concierto.

Invierte en unas bermudas y unos jeans en tonos claros que podrás combinar fácilmente con tops, camisetas, blusas y americanas. El vestido blanco de estilo romántico y corte midi es el rey indiscutible del verano y te sacará de más de un apuro, porque da mucho juego. Nuestros pies se visten con sandalias planas, cuñas de esparto, bailarinas destalonadas, sneakers y mules de taconazo.

No subestimes el poder de los complementos, pashminas, cinturones, pendientes XXL y máximo collares convertirán tu look en súper lookazo. Por último, añade a este “armario cápsula" un bolso mini y un capazo el ‘Must Have’ de la temporada y estarás perfecta en cualquier ocasión.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

