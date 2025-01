¿Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo? Estas son las claves

Por fin, te han llamado para realizar esa entrevista de trabajo. Te encuentras en una posición privilegiada porque has sido seleccionado por el departamento de Recursos Humanos, eso quiere decir que la empresa en cuestión, está interesada en ti.

A pesar de los nervios lógicos del momento, tienes que pensar en afrontar y enfrentar esa entrevista de manera sobresaliente y conseguir el puesto. Para superar con éxito esta prueba es necesario saber comportarse, pero también acudir vestido de un modo adecuado.

Para empezar, saluda al entrevistador evitando tutearlo y expresa tu interés por el trabajo, sin parecer desesperado o demasiado enérgico al respecto, esto creará una situación incómoda y de desconfianza que no resultará en absoluto positivo. Relájate y habla de forma clara y calmada, con un tono de voz correcto. Es importante que se te oiga bien, pero sin gritar. Debes expresarte con naturalidad, pero evitando los coloquialismos. No utilices monosílabos a la hora de responder ni aquellas palabras que te infravaloraren o transmitan inseguridad. Recuerda que el mejor Marketing es el que se hace uno mismo.

Habla de experiencia, retos, implicación, futuro con el fin de causar una buena impresión al entrevistador. Procura ser parco en palabras, piensa bien la respuesta y contesta con seguridad. Deja que sea el entrevistador el que lleve la iniciativa. Emplea un lenguaje culto, pero sin utilizar palabras que puedan comprometerte y acaben perjudicándote.

Anima la conversación con cambios de tono, para que no resulte monótona o falta de interés, así conseguirás llamar la atención del entrevistador. El lenguaje no verbal representa la mayor parte de nuestro mensaje, ya que todos nuestros movimientos voluntarios o involuntarios transmiten información.

Al presentarte puedes hacerlo dando un apretón de manos a tu entrevistador, que no debe ser demasiado laxo ni demasiado fuerte. Mira siempre a los ojos, no bajes la mirada, dando la impresión de estar distraído o ausente.

La sonrisa es la mejor tarjeta de presentación, así que no te olvides nunca de sonreír al saludar y al despedirte. Siéntate de manera cómoda, recto, pero sin estar rígido, a poder ser con las piernas paralelas, no apoyes los codos sobre la mesa; no debes traspasar el espacio personal del entrevistador.

No cruces los brazos, ni cierres los puños, puedes gesticular de forma suave para expresar tus ideas y dar fuerza a tus argumentos, potenciando así el mensaje. Evita cualquier tic que pondrá de manifiesto un comportamiento inseguro, nervioso o distraído. Nunca entres a una entrevista con el móvil encendido.

Silvia Rodríguez, colaboradora de COPE Bierzo

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

También es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.