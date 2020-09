Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 55 (“A la Virgen de la Encina")

"A LA VIRGEN DE LA ENCINA"

Bienvenidos a ‘La Columna de Silvia en COPE’.

Feliz de reencontrarme con todos vosotros tras este periodo vacacional.

El mes de septiembre, es por excelencia el mes del Bierzo, puesto que celebramos las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Encina coronada como Patrona de la comarca en el año 1908.

Desde entonces el día 8 de septiembre, se considera El Día de El Bierzo. Cuenta la leyenda que la Virgen llegó a Hispania en el año 450, de la mano de Santo Toribio, obispo de Astorga, que la trajo con él de Jerusalén.

San Genadio, el nuevo obispo trató de protegerla de las incursiones árabes, ocultándola dentro de una encina. En el año 1200 durante una tala de madera para construir el puente que posteriormente dará nombre a la ciudad de Ponferrada, se produce el milagroso hallazgo de la Virgen por parte de un caballero Templario, en el hueco de una vieja encina, que al intentar cortarla, no cae si no que se abre a la mitad dejando al descubierto la imagen de la Virgen. Se trata de una talla bizantina, de un color que no es habitual entre los árboles de esta zona, lo que le da el nombre de ‘Morenica’.

Sorprende su mirada dulce, cargada de piedad y ternura, mientras sostiene en sus brazos a un hermoso Niño Jesús.

Desde el primer momento se le profesa una devoción inusual, por lo que el primitivo templo, pronto se queda pequeño para albergar a la gran afluencia de fieles.

En el año 1344 se edifica otro de mayores proporciones que el anterior y es en 1572 cuando se inicia la construcción de la nueva iglesia que más tarde se convertirá en basílica.

Una estatua del escultor Venancio Blanco, erigida el año 2003 junto a la Basílica de La Encina, hace alusión a esta bonita leyenda.

Este año la suspensión de las fiestas debido a la pandemia y la preocupación por los continuos rebrotes dibuja un escenario atípico en la celebración de El Día del Bierzo.

La tradicional ofrenda a la Virgen será realizada por el personal sanitario de El Bierzo. José Ramón Casal Codesido, jefe de Urgencias del Hospital Comarcal del Bierzo, será la voz de estos profesionales que siguen batallando en primera línea de fuego contra la pandemia.

Quisiera humildemente expresar mi petición a la Virgen de La Encina para que ilumine a los científicos e investigadores en la consecución de un remedio eficaz contra este terrible virus, que asola al mundo y se ceba especialmente con nuestros mayores a los que tanto debemos.

Desde COPE Bierzo desear a todos los bercianos unas Felices Fiestas de La Encina en las que la cautela y el estricto cumplimiento de las medidas de prevención sea la tónica general para luchar todos unidos contra el coronavirus.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.