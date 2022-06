Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“Retrato de un santo")

“RETRATO DE UN SANTO”

Porque los Santos son personas normales, a menudo nos las cruzamos por la calle, al salir del ascensor, comprando en el supermercado, leyendo el periódico o tomando un café. Nos sonríen y entonces se ilumina el día. Su mirada límpida refleja la felicidad del que es para los demás, del que está para los demás, porque viven en Cristo. Así era Ignacio Echeverría, 'El héroe del monopatín', su vida era un ejemplo de dedicación. Ignacio no conocía la hipocresía, la mentira o el egoísmo y fruto de esa inmensa generosidad que lo caracterizaba entregó su vida para salvar a otras personas aquel fatídico sábado 3 de junio de 2017 en Londres, ciudad en la que vivía y trabajaba como analista bancario este joven, madrileño de adopción, nacido en El Ferrol, licenciado en derecho, enamorado de su familia y amigos, su pilar, apasionado del ‘skateboarding’, de profundas creencias religiosas, férreos principios y sólidas convicciones. Ignacio perdía la vida cuando trataba de ayudar a dos desconocidos, víctimas de un atentado yihadista. Los terroristas sembraban el pánico en Borough Market y continuaban su sangriento recorrido hacia London Bridge para ejecutar su macabro plan, pertrechados de cuchillos y machetes, pero allí estaba Ignacio dispuesto a impedírselo. ‘El héroe del monopatín’ no lo dudó un segundo y saltó de su bicicleta, llevando consigo su inseparable monopatín con el que golpeó a uno de los terroristas. Ignacio cumplió su misión, desgraciadamente él no pudo salvarse. Dos certeras puñaladas por la espalda acababan con su vida aquel aciago 3 de junio de 2017.Porque Ignacio decidió quedarse en lugar de huir despavorido, Ignacio corrió hacia el peligro, decidió quedarse y plantarle cara al horror. Pero, Ignacio sigue vivo entre nosotros, su admirable ejemplo de coraje, valentía y amor permanecerá siempre. Pues “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13).

Ahora, cuando se cumple un lustro de la tragedia que conmocionó a Europa, la iglesia, los familiares y allegados del ‘Héroe del monopatín’ han iniciado el proceso para canonizarlo. Así era Ignacio Echeverría, ‘El héroe del monopatín’ ese valiente de corazón noble y misericordioso que subido en su monopatín sigue recorriendo los caminos del cielo, seguido por un grupo incondicional de ‘skaters’.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.









