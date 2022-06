Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- (“Pintan bastos")

“PINTAN BASTOS”

No sé si alguna vez han tocado madera al ver un gato negro paseando por la acera delante de ustedes, moviendo la cola burlón o han dado mil vueltas tratando de esquivar una escalera, para no pasar por debajo, tal vez se les ponen los pelos como escarpias al ver unas tijeras abiertas por descuido, encima de la mesa y no se les pasa por la imaginación salir de casa un aciago martes 13. Vaya por delante que no soy supersticiosa, pero la verdad es que si nos paramos a pensar detenidamente en todos los acontecimientos sucedidos en estos dos años… no puedo menos que exclamar: “Lagarto, lagarto”.

La terrible pandemia de coronavirus que asoló al mundo, la crisis económica derivada de la misma, la invasión de Ucrania,… me recuerda inevitablemente a los ‘Cuatro Jinetes del Apocalipsis’ sembrando a su paso la peste, la guerra, el hambre y la muerte. No pretendo ser agorera, pero “pintan bastos”. Y ahora para colmo de males, el mono pretende vengarse de los humanos infectándonos con la famosa ‘Monkeypox’. Aunque al parecer los casos están controlados, no se trata de una enfermedad mortal y contamos además con una vacuna, ya que la población vacunada contra la viruela hasta 1.980 tiene un grado importante de protección contra este tipo de viruela no humana, por lo tanto, no se convertirá en una pandemia imposible de atajar.

Sin embargo, el prestigioso virólogo Daniel López Acuña, advierte de que cada vez habrá más casos porque el virus seguirá saliendo de África y tampoco se puede descartar por completo que el virus no haya evolucionado para volverse más contagioso. Así que en 20 años y en el mejor de los escenarios, tal vez podamos hacer un remake de la célebre saga del ‘Planeta de los Simios’.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado