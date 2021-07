Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- Capítulo 99 (“Variétés")

“VARIÉTÉS“

En plena ola de calor la luz alcanza un nuevo máximo histórico superando los 106€ (MW/h) tras encarecer un 4,6%, el precio de la bombona de butano se dispara, acumulando un aumento de más de 3 € desde noviembre del pasado año. La cepa Delta campa por sus respetos desenfrenada, con el número de contagios desbocado en una espiral viciosa, a un tiempo se ralentiza el ritmo de vacunación en un verano “aleatorio" con 17 normativas radicalmente opuestas. Eres, ertes, subvenciones y ayudas vertebran nuestra maltrecha economía alimentada por el providencial maná procedente de los fondos europeos, mientras este gobierno de “Variétés” vive una realidad paralela negando la evidencia con la única pretensión de distraer al esforzado ciudadano de a pie con cuestiones triviales y absurdas para ocultar con ello la asfixiante verdad.

La bufonada, esta vez toma forma de Neologismo, de la mano de su artífice Yolanda Díaz que se ha sacado de la chistera un antiestético “palabro“ jugando con poca sabiduría y menos acierto al “Scrabble". En su diatriba sobre la palabra Patria que pretende ahora tocar en “Matria", habida cuenta del significado peyorativo que le atribuye a la primera, fruto de esa fobia insana por el uso del género masculino. La ministra de Trabajo y Economía Social define y cito literalmente, la Matria, “como algo que cuida y trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo “. Controvertidas declaraciones que han causado hilaridad y estupefacción, como no podía ser de otra manera.

Llegados a este punto no puedo por menos que recordar a Miguel de Unamuno, insigne figura de la Generación del 98 que manifestaba en esta célebre cita su profundo sufrimiento por España, tan adecuada a mi parecer para tal ocasión: “Me duele España en el cogollo del corazón”.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.













