Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo- Capítulo 84 (“Lastrezeneca")

“LASTREZENECA"

Vaya por delante que no soy una persona supersticiosa o hasta la fecha no me consideraba como tal. Sin embargo, a juzgar por los numerosos tropiezos con los que se ha topado desde el principio la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, no puedo menos que pensar que tiene gafe. El primer escándalo como ustedes recordará surgió al conocerse el flagrante incumplimiento del compromiso de entrega de las dosis encargadas que vendían cual mercenarios, al mejor postor, a pesar de que la UE había adelantado la friolera de 300 millones para promover la investigación.

Ahora nos desayunamos con la “posible relación" existente entre este milagroso elixir y los extraño casos de trombosis, generando como es lógico serias dudas sobre la conveniencia de su administración y sembrando la inquietud y el desasosiego a partes iguales entre la población tras conocerse las declaraciones de Marco Cavaleri reconociendo abiertamente la vinculación entre el suero de AstraZeneca y estos casos inusuales de coágulos sanguíneos. ¡Llueve sobre mojado! Un nuevo traspiés que sitúa a AstraZeneca en el ojo del huracán, convirtiéndola en el blanco de todas las críticas, que vienen a empañar su ya maltrecha reputación. El reto demostrar que estos casos de trombosis no tienen nada que ver con la vacuna y aun así de probarse esta causalidad, que la misma compense frente a una enfermedad mortal como es el coronavirus. Así pues, con la cuarta ola en ciernes y el desconcierto provocado el continuo cambio de criterio y los diferentes protocolos de actuación aplicados por el Ministerio de Sanidad, me atrevo a predecir un verano cuanto menos tormentoso.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado